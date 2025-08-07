우여곡절 겪은 이경규 "한번 자빠지면 크게 일어나…'마이턴'으로 우뚝 설 것"

최근 약물 운전 혐의로 경찰 조사를 받으며 곤욕을 치른 개그맨 이경규가 자신의 상황을 웃음으로 승화시켰다.



7일 오후 SBS 신규 예능 '한탕 프로젝트-마이 턴'(이하 '마이 턴')의 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 제작발표회는 사전 녹화된 것으로, 출연자 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수가 참석했다.



탁재훈은 이경규가 '마이 턴'을 통해 연말 연예대상을 노리고 있다며 "이번에 정말 한을 품으신 거 같다. 촬영하는데도 가장 열심히 하시고, 진짜 모범이 돼 주신다"고 밝혔다.



그러자 이경규는 "개인적으로 우여곡절이 있었기 때문에, 열심히 안 할 수가 없다. 아주 우뚝 설 거다"라고 말했다.



김원훈 역시 "('마이 턴' 촬영 중에) 이경규 선배가 경찰과 동행하는 장면이 있었는데, 그 장면이 임팩트 있게 기억에 남았다"라며 거들자 이경규는 "전 드라마와 현실을 함께 가는 연기자다. 대중들이 연기와 현실을 헷갈려 할 수 있도록, 모든 걸 바쳐 임하고 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



'마이 턴'은 각자의 욕망을 품고 있는 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수가 '트롯돌 프로젝트'를 가장한 한탕을 노리는 B급 무근본 페이크 리얼리티쇼다. 이 페이크 리얼리티쇼에서는 이경규가 몇 년간 연예대상 후보에도 오르지 못한 한을 트롯돌로 풀겠다는 포부를 가진 제작자로 등판하고, 탁재훈, 추성훈, 박지현, 남윤수가 트롯돌 멤버로 합류한다. 여기에 이수지는 다양한 히든 캐릭터로 활약하고, 김원훈은 트롯돌 매니저 캐릭터로 나선다. 야망을 가진 7인이 만나 각자의 목표를 이루어 나가는 과정이 현실인 듯 아닌 듯 페이크 다큐 예능 형식으로 유쾌하게 펼쳐진다.



이경규는 자신의 연예대상 수상 가능성에 대해 "이제 8월인데 지금 얘기하는 건 시기상조"라고 말을 아끼면서도 "가능성이 없다고 보진 않는다"라고 자신감을 엿보였다. 그 이유로 이경규는 "사람이 한번 자빠지면 크게 일어난다"라며 "'마이 턴'으로 일어 설 거다. 프로그램 제목이 제 인생이다"라고 다시 한번 자신의 상황과 빗대 웃음을 자아냈다.



'마이 턴'은 7일 밤 9시 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)