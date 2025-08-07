호우 대처 중대본 나흘 만에 해제…폭염 중대본은 계속 유지

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 지난 7월 28일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 폭염 대처 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 있다.

행정안전부는 지난 3일 전라·충청권에 많은 비가 내릴 것으로 예상됨에 따라 가동했던 중앙재난안전대책본부 비상근무를 오늘 오후 2시를 기해 해제하고, 위기경보도 경계에서 주의로 하향한다고 밝혔습니다.전국적으로 비가 소강상태에 들어간 데 따른 겁니다.호우 중대본 가동 이후 전라권 등에 내린 집중호우로 전남 무안에서 1명이 숨지고, 공공·민간시설 600여 곳이 피해를 봤습니다.2천 명이 넘는 주민이 피해 예방을 위해 임시 대피하기도 했습니다.집중호우에 따른 중대본 1단계는 호우주의보가 4개 이상의 특별·광역시 등에 발표된 경우 가동됩니다.호우 대처 중대본은 오늘 해제됐으나, 동시 가동 중인 폭염 대처 중대본은 기능을 유지하고 있습니다.폭염 대처 중대본은 육상예보 구역의 40% 이상에서 일 최고 체감온도 35도 이상인 상태가 3일 이상 지속될 것으로 예상되는 경우 등에 가동됩니다.(사진=연합뉴스)