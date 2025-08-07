소환 하루 만에 전격 구속영장…바로 김건희 겨누는 특검

▲ 김건희

김건희 여사의 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 오늘(7일) 김 여사에 대한 구속영장을 전격 청구했습니다.이는 지난달 2일 특검팀이 수사를 공식 개시한 지 36일 만이자, 김 여사를 첫 소환 조사한 지 하루 만입니다.특검팀은 이날 오후 1시 21분쯤 김건희 씨에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.앞서 특검은 전날 김 여사를 소환해 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반 혐의), 명태균 공천개입 의혹(정치자금법·공직선거법 위반 및 뇌물수수), 건진법사 청탁 의혹(알선수재 혐의) 등을 조사했습니다.이번 구속영장 청구서에도 이 같은 혐의들이 포함된 것으로 보입니다.도이치모터스 주가조작 의혹은 2009년부터 2012년까지 벌어진 사건으로, 김 여사가 자금을 댄 '전주(錢主)'로 가담했다는 내용입니다.이 사건으로 권오수 전 도이치모터스 회장을 포함해 9명이 유죄 판결을 받았고, 법원 판결문에는 김 여사의 계좌 3개와 모친 최은순 씨의 계좌 1개가 시세조종에 사용됐다고 명시돼 있습니다.김 여사는 2022년 재·보궐선거와 작년 총선에서 국민의힘 공천에 개입한 혐의도 받고 있으며, 같은 해 4월부터 8월까지는 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 측으로부터 부정한 청탁을 받았다는 의혹도 받고 있습니다.김 여사는 전날 조사에서 진술거부권은 행사하지 않았지만, 대부분 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.일각에서는 특검팀이 양평고속도로 노선변경 의혹, 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 등 다른 사건의 사실관계를 추가로 조사한 뒤 구속영장을 청구할 것이라는 관측도 나왔지만, 특검은 즉각 신병 확보를 택했습니다.김 여사가 앞으로도 혐의를 부인할 것으로 예상되고, 이미 관련 증거와 진술을 충분히 확보한 데다 증거 인멸 우려가 크다는 판단이 작용한 것으로 분석됩니다.김 여사에 대한 구속 전 피의자 심문, 즉 영장실질심사는 다음 주 초에 진행될 전망입니다.