윤 측 "윤 사지 잡고 끌어내려…형사 책임 물을 것"

▲ 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 윤석열 전 대통령의 체포에 실패한 뒤 경기도 의왕시 서울구치소를 나서고 있다.

윤석열 전 대통령 측이 김건희 특검팀이 물리력으로 불법적인 체포영장 집행을 시도했다며 법적 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.윤 전 대통령의 법률대리인단인 배보윤·송진호 변호사는 오늘(7일) 오후 서울고검 앞에서 기자회견을 열고 오늘 윤 전 대통령에 대한 특검팀의 체포영장 2차 집행 시도 과정을 상세히 설명했습니다.특검팀은 체포영장 기한이 만료되는 오늘 오전 일찍 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령에 대한 영장 2차 집행을 시도했으나 엿새 전인 1차 때와 마찬가지로 윤 전 대통령의 저항으로 무산됐습니다.윤 전 대통령 법률대리인단은 오늘 오전 8시쯤 특검팀이 서울구치소에 도착했고, 윤 전 대통령은 '옷을 입고 나오면 변호사를 불러주겠다'는 구치소 측 요구에 따라 '출정과장' 방에 들어가서 변호인을 만났다고 밝혔습니다.이후 특검팀은 변호인에게 나가라고 요구했고, 변호인이 이를 거부하자 '강제집행을 하겠다'며 변호인들을 내보내려 하는 과정이 반복되다 강제집행이 이뤄졌다는 게 윤 전 대통령 측 설명입니다.윤 전 대통령 측은 "젊은 사람들 10여 명이 달라붙어 (의자에) 앉아 있는 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔을 끼고 다리를 붙잡고 그대로 들어서 차량에 탑승시키려 했다"고 설명했습니다.이어 "(윤 전 대통령이) 완강하게 거부하니까 다시 한번 의자 자체를 들고 그 의자에 앉은 대통령을 같이 들어서 옮기려 했다"며 "그 과정에서 의자가 뒤로 확 빠졌고, 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지는 일도 발생했다"고 밝혔습니다.대리인단은 "윤 전 대통령이 허리를 의자 다리에 부딪치기도 했고, 팔을 너무 세게 잡아당겨서 '팔이 빠질 것 같다. 제발 좀 놔달라'고 해서 강제력에서 겨우 벗어났다"고 설명했습니다.물리력 행사는 오전 8시부터 9시 40분까지 여러 차례에 걸쳐 계속 이뤄졌다는 게 대리인단의 주장입니다.송 변호사는 "변호인들이 (구치소 관계자들에게) 불법행위라고 명백히 말했지만, 특검 관계자들은 '변호인은 나가라'고 했다. 불법 체포영장에 대해 이의를 제기하는 것도 '공무집행방해로 처벌한다'며 협박하는 과정이 되풀이됐다"고 주장했습니다.송 변호사는 "이 과정에서 일어난 모든 불법행위 관련자는 반드시 응분의 책임을 물을 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)