타이완 "TSMC, 트럼프 정부 '반도체 100% 관세' 면제"

세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 타이완 TSMC는 도널드 트럼프 미 행정부가 예고한 반도체에 대한 100% 관세를 면제받는다고 AFP통신이 7일 보도했습니다.



보도에 따르면 타이완 류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원은 의회 브리핑에서 "타이완의 주요 수출기업이자 미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 면제된다"고 말했습니다.



그는 또 "이는 예비적 의견이며, 앞으로 계속 상황을 관찰하고 중단기 지원책을 제안할 것"이라고 강조했습니다.



이러한 발언은 트럼프 대통령이 현지시간 6일 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힌 이후 나온 것입니다.



트럼프 대통령은 구체적인 시행 시점에 대해서는 언급하지 않았습니다.



타이완은 전 세계 칩의 절반 이상을 생산하는 반도체 제조 강국으로, 특히 고급 칩의 경우 대부분 타이완에서 만들어집니다.



인공지능(AI) 칩 선두주자인 엔비디아가 칩 대부분을 타이완 TSMC에 맡기고 있어 관세가 부과되면 엔비디아는 물론 관련 공급망을 나눠 가진 미국의 빅테크에 직격탄이 될 것이라는 우려가 제기돼왔습니다.



앞서 TSMC가 미국에 추가로 1천억 달러, 약 147조 원을 투자하겠다고 선제 발표해 타이완이 미국과의 관세협상에서 이점이 있을 것이란 관측이 나왔으나 트럼프 대통령은 타이완에 20%의 상호관세를 부과했습니다.



타이완 정부는 관세율 20%는 임시이며, 양국 간 협상이 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)