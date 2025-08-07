이재명 정부 첫 사면심사위 시작…조국 심사명단 포함

▲ 대화하는 이재명 대표와 조국 대표

이재명 정부 첫 특별사면을 준비하기 위한 법무부 사면심사위원회가 열렸습니다.법조계에 따르면 법무부는 오늘 오후 2시부터 정부과천청사에서 사면심사위를 열고 8·15 광복절 특사 대상자를 심사 중입니다.사면심사위는 위원장인 정성호 법무부 장관과 성상헌 법무부 검찰국장, 차범준 대검찰청 공판송무부장 등 법무·검찰 내부위원 3명과 4명 이상의 외부위원으로 구성됩니다.사면심사위 논의를 통해 사면·복권 건의 대상자를 추리면 정 장관이 그 결과를 이재명 대통령에게 상신하고, 오는 12일 국무회의에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정됩니다.이번 사면의 최대 관심사였던 조국 전 법무부 장관은 심사 대상 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다.이 대통령의 '최종 결심'은 남아있지만, 심사 대상에 오른 만큼 사실상 사면·복권이 유력해진 상황입니다.반면 최근 직접 사면·복권을 요청하고 나선 이화영 전 경기도 평화부지사는 심사 명단에서 제외된 것으로 전해졌습니다.이번 특사는 이 대통령의 취임 후 첫 사면이라는 상징성이 있는 만큼, 민생경제 회복과 사회적 약자 보호도 강조될 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)