애플 '대미 1000억달러 투자' 소식에···뉴욕증시 상승 마감

장선이 기자
작성 2025.08.07 14:09
▲ 애플 로고
▲ 애플 로고

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세를 보였습니다.

애플이 미국에 1천억 달러의 추가 투자에 나서기로 하면서 기대감에 강세를 보이자 기술주 중심으로 매수세가 집결했습니다.

현지시간 6일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 81.38포인트(0.18%) 오른 44,193.12에 거래를 마쳤습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 45.87포인트(0.73%) 뛴 6,345.06, 나스닥종합지수는 252.87포인트(1.21%) 상승한 21,169.42에 장을 마쳤습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 애플이 미국 내 제품 생산을 확대하기 위해 1천억 달러를 추가로 투자할 것이라고 발표했습니다.

애플의 이번 투자는 관세 혜택을 받기 위한 차원으로 풀이되고 있습니다.

이번 투자로 관세 혜택을 받으면 경쟁업체에 비해 경쟁우위를 점할 것이라는 게 월가의 분석입니다.

이 같은 소식에 애플의 주가는 이날 5.09% 뛰었고, 마이크로소프트를 제외한 빅테크는 모두 상승했으며 아마존은 4%, 테슬라는 3% 이상 올랐습니다.

(사진=게티이미지코리아)
