[여담야담] 문, 조국 사면 요청…"부담 나눠서 지려는 것"·"마음 빚 갚는 용도 아냐"

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 이재영 전 국민의힘 국회의원, 정하석 SBS 논설위원

● 문, 조국 사면 요청



이동학 / 전 더불어민주당 최고위원

"조국 가족이 받은 '사법의 폭거'는 다시 판단할 여지 있어"



이재영 / 전 국민의힘 의원

"조국 부부가 무리한 수사로 그런 형벌 받았다는 것이야말로 법질서 무시하는 것"



● 이 대통령 결심은?



이동학 / 전 더불어민주당 최고위원

"문 전 대통령의 조국 사면 요청은 이 대통령 부담 나누려는 의도인 듯"



이재영 / 전 국민의힘 의원

"사면, 마음의 빚 갚는 자리 아냐"



정하석 / SBS 논설위원

"이 대통령, 첫 사면권을 정치인 사면에 쓰는 것은 부담일 듯"



