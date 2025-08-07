2차 체포영장도 무산…윤 측 "특검이 물리력, 형사 책임을 물을 것"

<앵커>



김건희 특검팀은 오늘(7일) 오전 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 2차 집행에 나섰지만, 결국 무산됐습니다. 윤 대통령은 부상 위험까지 감수하면서 거세게 저항한 것으로 전해졌습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀이 오늘 오전 9시 40분, 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행을 중단했다고 밝혔습니다.



지난 1일 첫 체포영장 집행이 불발된 지 엿새 만에 다시 집행을 시도한 건데, 결국 무산된 겁니다.



특검팀은 물리력까지 동원했지만, 피의자인 윤 전 대통령의 완강한 거부가 있었다고 설명했습니다.



특검팀은 오늘 오전 8시 25분부터 서울구치소에서 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행을 지휘하기 시작했습니다.



하지만 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장 의견이 나왔고, 특검팀은 이를 받아들였다고 했습니다.



윤 전 대통령은 지난 1일 1차 집행 당시에도 수의를 입지 않고 바닥에 누워 강하게 저항해 집행을 무산시켰습니다.



윤 전 대통령 법률 대리인단은 오늘 낮 1시 기자회견을 열고, 특검이 윤 전 대통령의 팔을 잡아끄는 등 물리력을 행사했다며, 불법적인 강제 인치 시도에 엄중한 형사책임을 물을 거라고 반발했습니다.



특검팀이 발부받은 체포영장 기한이 오늘까지인 만큼, 특검 측은 영장을 다시 청구하는 방안을 검토할 것으로 보입니다.



만약 법원에서 영장을 내주지 않는다면, 내란특검처럼 조사 없이 윤 전 대통령을 기소하는 수순에 들어갈 거라는 전망도 나옵니다.



만일 김건희 특검팀이 다시 체포 영장을 발부받아 집행에 성공한다고 해도 윤 전 대통령이 진술 거부권을 행사하겠다고 밝힌 만큼, 실효성이 없을 가능성도 큽니다.



