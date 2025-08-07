뉴스

"일본, 합의 이견 해소 안되면 대미 수출품에 40%대 관세"

남승모 기자
작성 2025.08.07
아카자와 료세이 일본 경제재생상
▲ 아카자와 료세이 일본 경제재생상

미국과 일본이 15%로 합의한 상호관세를 두고 양측이 다른 목소리를 내고 있는 가운데 합의 내용에 대한 이견을 해소하지 못할 경우 일본의 일부 대미 수출품에 40%대 관세가 부과될 수 있다고 요미우리신문이 보도했습니다.

일본 정부는 지난달 미국과 관세 협상 때 종전 관세율이 15% 미만 품목에는 15%의 상호관세를 적용하고, 종전 관세율이 15% 이상 품목에는 상호관세를 추가하지 않고 종전 관세율만 적용하기로 했다고 설명했습니다.

하지만 지난달 말 트럼프 미국 대통령이 서명한 행정명령과 이달 공표된 미 연방 관보에는 이 방식이 적용되는 대상으로 유럽연합만 거론됐습니다.

이에 따라 일본 수출품에는 종전 관세율에 15%의 상호관세가 추가될 우려가 생겼습니다.

예를 들어 종전 관세율이 7.5%인 일본산 직물의 경우 상호관세 15%가 추가되면서 총 22.5%의 관세를 물게 되고, 종전 관세율이 26.4%였던 일본산 쇠고기 관세는 41.4%로 치솟게 됩니다.

주요 무역국 대부분과 합의를 마친 미국의 상호관세는 한국 시간으로 오늘 오후 1시 1분부터 시행됩니다.

(사진=게티이미지코리아)
