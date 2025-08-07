'발레리나'의 복수·현실 로맨스 '머티리얼리스트' 개봉

<앵커>



화려한 액션을 선사하는 영화 발레리나가 관객을 만납니다. 사랑과 현실 사이에서 고민하는 로맨스 영화도 개봉합니다.



영화 소개 조제행 기자입니다.



<기자>



[발레리나 (8월 6일 개봉) / 감독 : 렌 와이즈먼 / 출연 : 아나 디 아르마스, 키아누 리브스]



살해당한 아버지 이브는 복수를 위해 혹독한 훈련을 거쳐 킬러로 성장합니다.



영화 존 윅의 스핀오프 발레리나가 개봉합니다.



아나 디 아르마스의 화려하고 시원한 액션을 볼 수 있습니다.



---



[머티리얼리스트 (8월 8일 개봉) / 감독 : 셀린 송 / 출연 : 다코타 존슨, 크리스 에반스]



결혼은 조건일까요? 사랑일까요?



잘 나가는 커플매니저 루시에게 재력과 외모를 가진 뉴욕 최고의 싱글남이 다가옵니다.



하지만 같은 날 한때 열렬히 사랑했던 전 남자친구와도 마주칩니다.



사랑과 현실 사이에서 치열하게 고민을 시작하는 루시는 과연 어떤 선택을 할까요?



한국계 캐나다인 셀린 송 감독의 현실적인 로맨스 영화입니다.



---



[야당: 익스텐디드 컷 (8월 6일 개봉) / 감독 : 황병국 / 출연 : 강하늘 , 유해진]



관객 300만 명을 돌파하며 올해 한국 영화 최고 흥행작인 영화 야당이 확장판으로 돌아옵니다.



15분이 더 길어졌고, 브로커 이강수의 시점에서 검사 구관희의 시점으로 이야기가 옮겨졌습니다.



검사 구관희의 권력을 향한 욕망과 몰락이 더 강조됐습니다.



---



[스머프 (8월 6일 개봉) / 감독 : 크리스 밀러 / 출연: 리한나, 제임스 코든, 박명수]



스머프 마을의 파파 스머프가 거대한 소용돌이에 휘말려 납치됩니다.



내세울 것 없고 이름도 없는 '그냥 스머프'가 스머페트와 함께 파파 스머프를 구출에 나섭니다.



그들의 앞에는 악당 마법사 가가멜에 그의 동생 라자멜까지 새롭게 등장합니다.



개그맨 박명수가 가가멜 더빙을 맡아 화제입니다.



---



[여름정원 (8월 6일 개봉) / 감독 : 소마이 신지 / 출연 : 미쿠니 렌타로]



여름 방학을 맞은 세 소년, '사람이 죽으면 어떻게 될까?' 죽음이 궁금해져 마을에 홀로 사는 괴짜 노인을 관찰합니다.



노인을 졸졸 따라다니거나 집 주변을 멤 돌면서 소년들과 노인은 의도치 않게 가까워집니다.



31년 만에 국내 첫 정식 개봉입니다.



(영상편집 : 김진원)