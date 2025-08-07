우 의장, 내란특검 출석…'계엄 해제 방해' 조사

<앵커>



우원식 국회의장이 오늘(7일) 오전 내란 특검에 참고인으로 출석했습니다. 특검팀은 우 의장을 상대로 비상계엄 당시 국민의힘 지도부의 계엄 해제 표결 방해 의혹이 있었는지 조사하고 있습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 참고인 조사를 위해 내란 특검 사무실을 찾은 우원식 국회의장.



서면 조사로 대체할 수 있었지만 직접 출석한 건 비상계엄 사태의 진상을 밝히는 게 역사적 책임이기 때문이라고 말했습니다.



[우원식/국회의장 : 오늘 진술을 통해서 비상계엄과 관련되어 있는 법적·정치적 정의를 바로 세우는 일에 국회의장으로서 최선의 책임을 다하겠다는 말씀을 드립니다.]



비상계엄 선포 직후 국회 담을 넘어 경내에 진입한 우 의장은 계엄 해제요구안이 가결되기까지의 국회 내부 상황을 가장 잘 알고 있는 인물입니다.



또 당시 국민의힘 원내 사령탑이었던 추경호 의원과 표결 일정을 직접 소통하기도 했습니다.



추 의원은 당시 국민의힘 의원들의 소집 장소를 국회에서 여의도 당사로 바꿔 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 받고 있는데, 특검팀은 우 의장을 상대로 국민의힘 지도부 차원의 '표결 방해' 행위가 있었는지 조사하고 있습니다.



채 상병 특검팀은 오늘 임성근 전 해병대 1사단장을 다시 소환했습니다.



임 전 사단장은 채 상병 순직 당시 부대장으로, 안전 장비를 지급하지 않고 무리한 수색 작전을 지시했다는 업무상 과실치사 등 혐의를 받고 있습니다.



또 김건희 여사 측근을 통한 구명 로비 의혹 당사자이기도 한데, 특검팀은 지난 조사에 이어 관련 혐의 전반을 조사할 예정입니다.



