"완강한 거부" 윤 2차 체포도 무산…'조사 없이 기소' 가능성도

<앵커>



김건희 특검팀이 오늘(7일) 오전 윤석열 전 대통령의 체포영장 2차 집행에 나섰지만, 결국 무산됐습니다. 특검 사무실에 나가있는 취재 기자 연결해서 더 자세하게 알아보겠습니다.



전연남 기자, 오늘 영장집행은 어떻게 된 겁니까?



<기자>



네, 김건희 특검팀이 오늘 오전 9시 40분, 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행을 중단했다고 밝혔습니다.



특검팀은 물리력까지 동원했지만, 피의자인 윤 전 대통령의 완강한 거부가 있었다고 설명했습니다.



지난 1일 첫 체포영장 집행이 불발된 지 엿새 만에 다시 집행을 시도한 건데, 결국 무산된 겁니다.



앞서 오늘 오전 7시 50분쯤 특검팀은 서울구치소로 들어갔고, 오전 8시 25분 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행을 지휘하기 시작했습니다.



하지만 집행 시작 1시간 15분이 지난 오전 9시 40분, 특검팀이 영장 집행을 중단했다고 밝혔습니다.



앞서 통보한 대로 물리력을 행사하는 등의 방법까지 동원해 영장을 집행했지만, 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들였다는 게 그 이유였습니다.



윤 전 대통령 법률 대리인단은 특검 수사에 진술 거부권을 행사할 것이라는 의견을 밝혔음에도 물리력을 행사해 체포 영장을 집행하는 것은 보여주기 식에 불과하다는 입장을 밝혔습니다.



한편, 지난 1일 1차 집행 당시에도 윤 전 대통령이 수의를 입지 않고 바닥에 누워 강하게 저항해 집행이 무산된 바 있습니다.



<앵커>



특검팀의 윤 전 대통령에 대한 수사는 이제 어떻게 되는 건가요?



<기자>



네, 특검팀이 발부받은 체포영장 기한이 오늘까지인 만큼, 특검 측은 영장을 다시 청구하는 방안을 검토할 것으로 보이는데요.



만약 법원에서 영장을 내주지 않는다면 조사 없이 바로 기소하는 수순에 들어갈 거란 전망도 나옵니다.



내란특검도 윤 전 대통령이 구속된 뒤 소환에 응하지 않자 구치소에 인치 지휘를 내렸지만 윤 전 대통령이 끝까지 거부해 조사 없이 재판에 넘겼습니다.



만일 김건희 특검팀이 다시 체포 영장을 발부받아 집행에 성공한다고 해도 윤 전 대통령이 특검 수사에 대해 진술 거부권을 행사하겠다고 밝힌 만큼, 실효성이 없을 가능성도 큽니다.



