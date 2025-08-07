'뮌헨 레전드' 뮐러, MLS 밴쿠버와 계약

▲ 멀티골을 달성하고 포효하는 토마스 뮐러

독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨과 25년 인연을 마무리한 '독일 축구 레전드' 토마스 뮐러가 미국 메이저리그 사커 밴쿠버 화이트캡스에 입단했습니다.밴쿠버 구단은 오늘 홈페이지를 통해 "독일 출신의 전설적인 공격형 미드필더 토마스 뮐러와 계약했다"며 "2025시즌이 끝날 때까지 계약했고, 2026시즌에는 '지정 선수'(Designated Player) 옵션이 포함됐다"고 발표했습니다.'지정 선수'는 구단 샐러리캡(연봉 총액 상한제)을 적용받지 않는 고액 연봉의 선수를 의미합니다.뮐러는 10살 때인 2005년 뮌헨 유소년 아카데미에 합류해 뮌헨 2군을 거쳐 2008년 8월 1군에 데뷔한 이후 지난 7월까지 무려 25년 동안 뮌헨 유니폼을 입고 활약한 '뮌헨 레전드'입니다.뮌헨에서만 공식전 756경기에 출전해 250골 238도움을 기록한 뮐러는 분데스리가 13회, 독일축구협회컵 6회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2회, 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 2회, 유럽 슈퍼컵 2회, 독일 슈퍼컵 8회 우승을 이뤘습니다.지난 7월 국제축구연맹 클럽월드컵을 마지막으로 뮌헨과 작별한 뮐러는 차기 행선지로 MLS를 선택했고 마침내 밴쿠버 유니폼을 입게 됐습니다.뮐러가 입단한 밴쿠버는 MLS 서부 콘퍼런스에 속해 손흥민이 합류한 LA FC와 경쟁하고 있습니다.다만 밴쿠버는 이번 시즌 LAFC와 두 차례 대결을 마무리한 터라 뮐러와 손흥민이 정규리그에서 대결할 기회는 없는 상태입니다.뮐러는 구단 홈페이지를 통해 "나는 우승하기 위해 밴쿠버에 왔다"며 "MLS컵 플레이오프 진출을 위해 팀에 도움이 되고 싶다"고 소감을 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)