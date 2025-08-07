지방에서 카드 5만원 쓰면 최대 '2천만 원 복권'

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에서 발언하고 있다.

이달부터 지방에서 5만원 이상 카드 결제를 하면 최대 2천만 원 상당의 디지털 온누리상품권에 당첨될 수 있는 '소비 복권' 이벤트가 시작됩니다.기획재정부는 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '지방 살리기 상생소비 활성화 방안'을 발표했습니다.이번 방안은 소비가 회복세로 전환한 상황에서 수도권에 비해 회복 속도가 더딘 비수도권의 경기 활성화를 위해 마련됐습니다.우선 10월 9일까지 비수도권의 전통시장, 식당, 가게 등 소상공인 점포에서 5만원 이상 누적 카드 결제를 하면 추첨을 통해 1등 10명에게 각 2천만 원 상당의 디지털 온누리상품권이 지급됩니다.2등(200만 원·50명), 3등(100만 원·600명), 4등(10만 원·1천365명)은 수도권 점포에서 결제한 경우에도 응모할 수 있습니다.소비 복권 당첨자는 총 2천25명이고 전체 당첨금 규모는 약 10억 원입니다.응모권은 총 5만 원 단위로 최대 10장 주어지며 카드 소비액 일부를 온누리상품권으로 환급해주는 '상생 페이백'을 신청하면 결제 시 자동 응모됩니다.혹은 다음 달 15일부터 10월 13일까지 상생페이백 홈페이지에서 직접 응모할 수 있습니다.또 기존에 1인당 최대 10매까지 제공되던 미술전시·공연예술 할인쿠폰은 비수도권 전용으로 일부 추가 발급됩니다.인구감소 지역 관광을 촉진하기 위한 '디지털 관광주민증' 이용자의 할인 혜택은 기존 최대 50만 원에서 100만 원으로 확대됩니다.아울러 정부는 비수도권 지자체와 중앙부처·공공기관·민간기업·수도권 지자체 간 상생 자매결연을 적극 지원할 방침입니다.부처 및 기관은 자매결연 지역을 연 1회 이상 방문해 기관 행사를 개최하고, 지자체는 숙박 및 체험 할인 등을 통해 관광과 지역 교류를 활성화한다는 구상입니다.또한 이달 시작하는 '숙박세일 페스타'를 시작으로, 9월 '여행가는 가을' 캠페인 및 동행축제, 10월 '코리아 듀티프리페스타', 11월 '코리아세일페스타', 12월 '코리아그랜드세일' 등 주요 관광·소비행사를 역대 최대 규모로 열고 지방소비 촉진 프로그램을 집중 편성할 계획입니다.(사진=연합뉴스)