뉴스

[자막뉴스] 참고 참은 스타벅스…진상 '카공족' 전면 선전포고

정혜경 기자
작성 2025.08.07 10:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
어제부터 전국 스타벅스 매장에 배포된 공지문입니다.

앞으로는 개인용 데스크톱 컴퓨터와, 프린터, 멀티탭, 칸막이는 매장에서 사용을 금지한다는 내용입니다.

카페 자리를 장시간 점유하고 주변 이용객들에게 민폐를 끼치는, 이른바 '진상 카공족'을 전면 차단하기로 한 겁니다.

이에 따라 오늘부터 스타벅스 매장에서 금지 물품들을 사용할 경우, 매장 파트너가 구두로 안내 조치를 할 예정입니다.

또 테이블 위에 개인 물품을 놓고 장시간 자리를 비우거나, 여러 테이블을 한 명이 독차지하는 경우도 제한될 수 있습니다.

최근에도 한 스타벅스 매장에서, 카페에 마련된 콘센트를 활용해 멀티탭에 여러 전자기기를 연결해 사용하거나 칸막이를 치고 자리를 사유화하는 민폐족이 논란이 됐습니다.

스타벅스코리아 측은 "일부 고객 때문에 다른 고객들이 불편을 겪는 사례가 많아 이번 정책을 결정하게 됐다"고 밝혔습니다.

** 해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.

( 취재: 정혜경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 백지혜 /제작: 디지털뉴스편집부 )
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지