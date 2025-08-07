공연·전시 할인권 210만 장 배포…1인당 최대 10매

<앵커>



영화 할인권에 이어서 공연과 전시 할인권 210만 장이 내일(8일) 오전 10시부터 선착순 배포됩니다. 주요 티켓 판매처 5곳을 통해 할인이 적용되고 현장 할인은 되지 않습니다.



조제행 기자입니다.



<기자>



문화체육관광부가 공연과 전시 할인권 210만 장을 내일 오전 10시부터 선착순 배포합니다.



공연용 1만 원 할인권 50만 장과 전시용 3천 원 할인권 160만 장입니다.



인터파크와 예스24 등 예매처 5곳에서 티켓 구입 시 할인이 바로 적용됩니다.



티켓 예매처별로 1인당 2매씩 중복 구매가 가능합니다.



따라서 1인당 최대 10매까지 할인권을 받을 수 있습니다.



공연과 전시는 각각 별도로 할인권을 발급받을 수 있으며, 미성년자와 외국인도 예매처에 회원 가입이 가능하면 할인권을 받을 수 있습니다.



비수도권의 공연과 전시 관람 활성화를 위해 '타임티켓' 사이트에서는 비수도권 전용 할인권 2매도 추가로 발급합니다.



이번 할인권은 11월 30일까지 관람 예정인 공연과 전시에 한해, 내일부터 9월 19일 오후 11시 59분까지 온라인에서 신청해야 합니다.



예약 취소 시 할인권은 원상 복구됩니다.



다만 현장 구매 시 할인이 적용되지 않습니다.



노인과 장애인 등 취약 계층을 위해 유선 전화 종합 안내도 운영됩니다.



해당 공연은 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용 등이며 대중음악과 대중무용은 제외됐습니다.



전시는 전국 국공립, 사립 미술관 전시와 아트페어, 비엔날레 등이 적용됩니다.



문체부는 국민의 문화 예술 기회를 확대하고 문화 예술 소비를 활성화하기 위해 이번 할인권 행사에 추경예산 100억 원을 투입했습니다.



