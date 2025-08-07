윤 2차 체포 시도도 무산…"완강한 거부로 부상 우려"

<앵커>



김건희 특검팀이 오늘(7일) 오전 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 시작했습니다. 지난 1일에 이어서 두 번째인데요. 자세한 소식 현장 연결해서 알아보겠습니다.



김진우 기자, 먼저 영장 집행 상황부터 전해주시죠.



<기자>



네, 김건희 특검팀이 조금 전 9시 40분 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 중단했다고 밝혔습니다.



특검팀은 오전 8시 25분부터 서울 구치소에서 체포영장 집행을 지위했지만, 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 우려가 있다는 현장 의견을 받아들여 중단했다고 덧붙였습니다.



검팀을 태운 차량은 2시간 전쯤인 오전 7시 50분쯤 이곳 서울구치소로 들어갔습니다.



이후 특검팀은 오전 8시부터 윤석열 전 대통령에 대해 2차 체포영장 집행을 시작한 걸로 알려지고 있습니다.



그런데 9시부터 윤 전 대통령과 변호인들이 접견을 시작하면서, 특검 측과 윤 전 대통령 측 간에 사전 조율이 이뤄지지는 않는 걸로도 전해집니다.



앞서 특검팀은 재집행 때는 물리력을 동원해서라도 집행을 완료하겠다는 입장을 밝힌 데다, 정성호 법무부 장관도 어제 서울구치소에 영장 집행에 적극 협조할 것을 지시한 바 있지만, 결국 오늘도 집행은 무산됐습니다.



특검팀은 앞서 지난 1일 한 차례 체포영장 집행을 시도했습니다.



그러나 윤 전 대통령이 수의를 입지 않고 바닥에 누워 강하게 저항해 집행이 무산됐다고 밝혔습니다.



<앵커>



그럼 윤 전 대통령은 어떻게 되는 건가요?



<기자>



네, 오늘도 윤 전 대통령이 불응하면서, 체포영장 기한이 오늘까지인 만큼 특검 측은 영장 재청구를 검토할 것으로 보입니다



만약 법원에서 영장을 내주지 않는다면 특검팀은 조사 없이 바로 기소하는 수순에 들어갈 걸로 보입니다.



내란특검도 윤 전 대통령이 구속된 뒤 소환에 응하지 않자 구치소에 인치 지휘를 내리기도 했지만, 윤 전 대통령이 끝까지 거부해 결국 조사 없이 기소했습니다.



만일 오늘 집행에 성공한다고 해도 윤 전 대통령이 조사에서 진술 거부권을 행사할 가능성이 높습니다.



(영상취재 : 윤 형·강시우, 영상편집 : 김준희)