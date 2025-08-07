애플, 미국에 140조 원 추가 투자…"삼성 등과 협업 확대"

▲ 팀 쿡 애플 CEO(좌측)와 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인(우측)

애플은 미국에 1천억 달러, 약 140조 원 규모의 추가 투자를 할 계획이라고 현지시간 6일 발표했습니다.애플은 보도자료를 통해 이같이 밝히고 "이는 향후 4년간 미국 내 총투자액을 6천억 달러로 확대하는 것으로, 애플의 미국 투자 속도를 대폭 올리는 조치"라고 설명했습니다.도널드 트럼프 대통령은 팀 쿡 애플 최고경영자가 참석한 가운데 백악관에서 "애플은 향후 4년간 미국에 6천억 달러를 투자할 것임을 발표하고 있다"며 "이는 애플이 당초 투자하려던 것보다 1천억 달러 많은 것"이라고 밝혔습니다.애플은 앞서 지난 2월 "앞으로 4년간 미국에 5천억 달러 이상을 지출·투자할 계획"이라고 밝혔습니다.애플은 당시 "미국에 대한 투자는 이번이 역대 최대 규모"라고 했지만, 기존 계획된 투자 계획과 상당 부분 일치한다는 점에서 '재탕' 지적이 나오기도 했습니다.이번 추가 발표에는 애플의 공급망과 첨단 제조업을 미국으로 더욱 끌어들이기 위한 대규모 '미국 제조 프로그램(AMP)'이 포함됐습니다.애플은 AMP를 통해 미국 전역에서 투자를 확대하고, 글로벌 기업들이 미국 내 핵심 부품 생산을 더욱 늘리도록 장려할 계획입니다.팀 쿡 애플 CEO는 "우리는 향후 4년간 미국 전역에 6천억 달러를 투자하고, 새로운 미국 제조 프로그램을 시작하게 돼 자랑스럽다"며 "이번 계획에는 미국 전역의 10개 기업과의 신규 및 확대 협업이 포함된다"고 설명했습니다.이 10개 기업 파트너사에는 삼성 등이 포함됐습니다.애플은 "삼성과 오스틴 공장에서 새로운 혁신 기술을 도입해 칩을 제조할 계획"이라며 "이는 애플 제품의 전력 효율과 성능을 최적화하는 데 사용된다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지코리아)