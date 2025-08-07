뉴스

벤츠·현대차 등 2만4천여 대 자발적 시정조치

정준호 기자
작성 2025.08.07 09:40 조회수
국토교통부는 메르세데스-벤츠 코리아, 현대자동차, 만트럭버스코리아, 르노코리아에서 제작·수입해 판매한 21개 차종 2만4천555대에서 제작 결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

벤츠 E350 4MATIC 차종 1만6천957대는 엔진 제어장치 소프트웨어에 오류가 있어 시동이 꺼질 가능성으로, EQE 350 4MATIC 등 5개 차종 523대는 고전압 배터리 관리시스템 소프트웨어 오류로 시동이 꺼질 우려로 모두 지난달 25일부터 시정조치를 진행하고 있습니다.

현대차 쏠라티 등 2개 차종 5천974대는 휠 고정용 너트 체결 불량으로 주행 중 휠 이탈 발생 위험이 있어 지난달 31일부터 시정조치가 진행 중입니다.

만트럭 TGM 카고 등 11개 차종 643대는 방향지시등 작동 후 주간주행등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항으로 오는 11일부터 시정조치에 들어갑니다.

르노 SM6 등 2개 차종 458대는 진공 펌프 제조 불량으로 제동거리가 길어질 가능성이 있어 오는 11일부터 시정조치를 합니다.

차량의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(car.go.kr ☎ 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있습니다.

