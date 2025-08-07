영화 이어 공연·전시도 문턱 낮춘다…할인권 210만장 배포

▲ 영화관 찾은 시민들

문화체육관광부와 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회는 8일부터 공연·전시 할인권 210만 장을 배포한다고 7일 밝혔습니다.1만원 싸게 관람할 수 있는 공연 할인권 50만 장과 3천원을 깎아주는 전시 할인권 160만 장을 준비합니다.할인권은 놀(NOL) 인터파크, 멜론티켓, 타임티켓, 티켓링크, 예스24 등 5개 온라인 예매처에서 선착순으로 지급합니다.예매처별로 1인당 2매씩 받을 수 있으며, 타임티켓에선 비수도권(서울, 경기, 인천 제외) 공연·전시장에서만 사용할 수 있는 전용 할인권 2매를 추가로 받을 수 있습니다.이와 별도로 국내 첫 장애 예술 공연장인 모두예술극장은 예약시스템을 통해 할인권 1만 장을 배포할 예정입니다.할인권은 9월 19일까지 사용해야 하며, 11월 30일 이전까지 관람할 수 있는 공연과 전시에만 적용됩니다.할인 대상 공연은 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용, 복합예술 등이며 대중음악과 대중무용은 제외됩니다.전시는 시각예술분야 전시, 아트페어, 비엔날레에 적용되며 산업 박람회는 할인되지 않습니다.노년층과 장애인 등 온라인 취약계층을 위해 유선 종합안내 창구(공연 ☎ 02-2098-2916, 전시 ☎ 02-2098-2911)도 상시 운영합니다.이번 할인권 발급은 국민의 문화 향유 기회를 확대하고 문화예술 소비를 활성화하기 위해 올해 2차 추가경정예산 100억원을 투입해 추진하는 사업입니다.문체부는 지난달에는 영화관 입장권 6천원 할인권 450만 장을 배포했습니다.최휘영 문화체육관광부 장관은 "공연·전시 할인권이 국민 누구나 일상에서 문화예술을 더욱 가깝게 누릴 수 있는 계기가 될 것"이라며 "아울러 지역 공연·전시장에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 말했습니다.