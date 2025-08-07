"15%가 추가 관세라니" 일본 '발칵'…조용히 미소짓는 한국 [자막뉴스]

현지시간 6일 게재된 미국의 연방 관보입니다.



7월 31일 발표된 대통령령에 따라, 유럽연합의 경우 합산 세율이 모두 15%가 되도록 한다는 문구가 있습니다.



기존 세율이 15% 이상일 때는 추가 세율이 적용되지 않는다는 문구도 덧붙여졌습니다.



이런 특례조치가 유럽연합을 제외한 다른 국가들엔 적용되지 않았는데, 당장 최종 세율이 15%인 것으로 알고 있었던 일본이 발칵 뒤집혔습니다.



앞서 지난달 23일 미일 정부가 협의한 관세가, 합산 세율이 아닌 기존 관세에 추가로 붙는 세율이라는 사실이 뒤늦게 알려진 겁니다.



일본은 미국 대통령령 서명 이후 이 부분이 합의와 다르다고 문제를 지속적으로 제기했지만, 그때마다 미국은 "일본도 유럽연합과 같은 조치를 적용받을 것이므로 우려하지 말라"고 설명해온 것으로 알려졌습니다.



하지만 결과적으로 뒤통수를 맞은 셈이었습니다.



당황한 일본 정부는 관세 협상 대표인 아카자와 료세이 경제재생담당상을 미국에 급파했습니다.



아카자와 경제재생상은 미국 측에 설명을 요구하고 합의 내용 이행을 강력 요청할 것이라고 밝혔습니다.



특례 조치 대상에 포함되지 않은 건 우리도 마찬가지입니다.



다만 한국은 미국과 FTA를 체결했기 때문에 거의 대부분 제품에 무관세가 적용돼, 이번 관세 15%가 사실상 최종 관세입니다.



[여한구 / 산업통상자원부 통상교섭본부장 (SBS 라디오 김태현의 정치쇼 8월 7일 방송) : 보통 우리가 협상에서 '악마는 디테일에 있다' 이렇게 얘기하는 건데요. 우리나라의 경우에는 한미 FTA로 이미 모든 관세가 제로이기 때문에 0 + 15 해서 그냥 15%가 되는 겁니다.]



일본 정부는 어떻게든 무역 합의 내용이 제대로 반영되기 위해 미국을 설득할 방침입니다.



미국의 관세 부과는 우리 시간 오늘 오후부터 본격 발효됩니다.



( 취재: 정혜경 / 영상편집: 이승희 / 디자인: 임도희 / 제작: 디지털뉴스편집부 )