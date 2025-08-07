'악마가 이사왔다' 안보현 "보호 본능 유발하는 백수 캐릭터, 감독님 투영"

이미지 확대하기

배우 안보현이 감독의 아이덴티티가 투영된 캐릭터를 연기한 소감을 밝혔다.6일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '악마가 이사왔다' 언론시사회 및 기자간담회에 참석한 안보현은 "제가 연기한 길구는 보호해주고 싶은 인물이다. MBTI로 치면 내향형인 I에 가깝다"라고 자신이 연기한 캐릭터를 소개했다.이어 "길구라는 캐릭터는 감독님의 모습이 투영돼있다. 현장에서 감독님이 톤이나 표정 등을 구체적으로 디렉팅해주셨다. 과연 이 모습들이 영화에 어떻게 나올까 궁금했다. 오늘 영화를 보니 감독님께서 왜 그런 디렉션을 주셨는지 이해가 되더라. 그러면서 감독님이 잠재적 천재가 아닐까 하는 생각도 들었다"고 말하며 이상근 감독에 대한 높은 신뢰감을 드러냈다.이상근 감독은 "외형은 다르지만 안보현 배우가 저와 성격이 비슷하다는 생각을 많이 했다. 나와 같은 INFJ신걸로 알고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디. 올여름 극장가 유일한 오리지널 작품으로 출격을 알린 영화 '악마가 이사왔다'​는 오는 8월 13일 전국 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)