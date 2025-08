김나영, 팬 요청에 화답했다…10일 'I Want You' 발매 확정

가수 김나영이 자신의 숨겨진 명곡을 다시 부른다.



소속사 네버랜드엔터테인먼트는 "김나영이 오는 10일 새 싱글 앨범 'I Want You(2025 Band Ver.)'을 발매한다. 팬들의 오랜 사랑을 받아온 곡이자 지난 단독 공연 당시 팬들의 뜨거운 반응에 재발매를 결정했다"고 전했다.



김나영의 'I Want You'는 지난 2018년 발매된 정규 2집 `THE 2ND ALBUM : inner` 수록곡으로 김나영 특유의 호소력 짙은 감성과 가창력으로 지금까지도 큰 사랑을 받는 명곡으로 불린다. 김나영이 지난 5월 진행된 단독 콘서트 '"Na" On The Voice : To the Letter'에서 편곡 버전을 선보인 후 팬들의 발매 요청이 쇄도했던 만큼 팬들의 사랑에 보답하고자 발매를 결정한 것으로 알려졌다.



김나영은 팝 스타일의 원곡을 새로운 장르로 편곡, 발라드에 익숙한 김나영이 아닌 또 다른 보컬리스트 김나영의 면모를 보여줄 예정이다.



한편 김나영의 신보 'I Want You(2025 Band Ver.)'는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.



사진 : 네버랜드엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)