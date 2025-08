리버풀, 안필드서 열린 첫 프리시즌 경기서 조타 추모식

▲ 킥오프에 앞서 헌화하는 '리버풀 레전드' 필 톰슨(왼쪽)과 빌바오의 욘 우리아르테 단장

프리미어리그(EPL) 리버풀이 홈구장인 안필드에서 새 시즌을 대비해 처음 열린 프리시즌 매치에서 교통사고로 세상을 떠난 디오구 조타의 추모식을 열었습니다.리버풀은 영국 리버풀 안필드에서 아틀레틱 빌바오(스페인)와 더블 헤더로 프리시즌 경기를 치러 2경기 모두 승리(4대1·3대2)했습니다.빌바오전은 2025-2026 EPL 개막을 앞두고 홈구장인 안필드에서 처음 치러진 프리시즌 매치였습니다.리버풀은 빌바오전에서 지난달 3일 불의의 교통사고로 사망한 조타와 조타의 동생인 안드레 실바 추모행사를 열었습니다.경기 시작에 앞서 리버풀에서 수비수로 활약하고 감독 대행도 지낸 '레전드' 필 톰슨과 빌바오의 욘 우리아르테 단장이 나란히 꽃다발을 들고 페널티박스 앞에 헌화한 뒤 묵념했습니다.경기장 A보드에는 'Rest in Peace Diogo Jota and Andre Silva. You'll Never Walk Alone'(디오구 조타와 안드레 실바, 편히 쉬세요. 당신은 결코 혼자가 아닙니다)라는 문구가 장식됐습니다.팬들은 관중석에서 영구 결번된 조타의 등번호 20번을 기리는 깃발과 배너를 흔들며 추모 행사에 동참했습니다.또 양 팀의 선수와 코치진은 킥오프 이후 20분이 흐르자 잠시 경기를 멈추고 관중들과 함께 손뼉을 치며 '조타 형제' 추모 의식을 펼쳤습니다.조타는 2020년 울버햄튼에서 리버풀로 이적한 이후 공식전 182경기에 출전해 65골을 기록했습니다.(사진=EPA, 연합뉴스)