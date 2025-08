에스파, 또 한번의 센세이션 예고…'Rich Man'(리치맨)으로 세계관 확장

이미지 확대하기

에스파(aespa)가 또 한 번의 센세이션을 예고했다. 오는 9월 5일, 여섯 번째 미니앨범 'Rich Man'(리치맨)을 발매하며 올가을 가요계를 강타할 전망이다.이번 앨범 'Rich Man'은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록되어 있으며, 이전 작품 'Dirty Work'와는 또 다른 결의 음악성과 콘셉트로 에스파 특유의 독보적인 세계관을 확장한다. 발매일은 9월 5일 오후 1시다.특히 오늘(4일) 0시, 에스파 공식 SNS를 통해 공개된 인트로 영상은 3D 기타 그래픽과 함께 "I am enough as I am, I am a 'Rich Man'(지금 이대로의 나로 충분해. 내가 바로 'Rich Man'이야)"라는 슬로건을 전하며, 이번 앨범이 내포한 자존감과 에너지의 메시지를 강렬하게 전달했다.에스파는 이번 앨범을 통해 기존의 'Rich Man'이라는 개념에 도전장을 내민다. 단순한 물질적 풍요를 넘어, 자신만의 힘과 개성, 내면의 가치를 강조한 새로운 시대의 'Rich Man'을 정의하며 보다 강렬하고 파워풀한 메시지를 전할 예정이다.한층 거침없고 트렌디한 사운드와 비주얼로 돌아온 에스파는 오늘(4일)부터 각종 온·오프라인 음반 매장을 통해 이번 앨범 예약 판매를 시작한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)