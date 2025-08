조현 "중, 이웃에 문제…관계 유지하되 국제법 준수 촉구하겠다"

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관은 한국이 중국과 좋은 관계를 유지하면서도 중국이 국제질서를 위협하지 않도록 미국, 일본과 협력한다는 게 정부 입장이라고 밝혔습니다.조 장관은 현지시간 어제(3일) 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 북러 간 군사 협력 등 지정학적 도전에 관해 언급하며 "동북아시아에서 우리는 중국이 이웃 국가들에 다소 문제가 되고 있다(becoming somewhat problematic with its neighbors)는 게 또다른 문제"라고 말했습니다.조 장관은 "우리는 중국이 남중국해와 황해(Yellow Sea)에서 해 온 것들을 봤다. 경제적으로도 중국은 너무 잘, 너무 빠르게 발전해 경쟁자가 됐다"고 평가했습니다.중국은 국제 상설중재재판소 판결을 무시하고 남중국해 대부분에 대해 영유권을 주장해 주변국과 마찰을 일으켜왔으며, 한국 서해상에 구조물을 무단으로 설치해 한국과도 갈등을 빚었습니다.조 장관은 "우리는 중국의 부상과 도전을 꽤 경계하게 됐다. 하지만 우리는 중국에 '우리는 좋은 관계를 유지하고 싶으며 중국이 양자뿐만 아니라 역내 현안에서도 국제법을 준수하는 것을 보고 싶다'는 메시지를 보내려고 한다"라고 밝혔습니다.이어 "그런 점에서 우리는 일본과도 협력할 것"이라며 최근 일본에서 일본 외무상과 총리를 만나서도 그런 이야기를 했다고 소개했습니다.조 장관은 "난 우리가 역내에서 마주하는 새로운 도전들에 관해 이야기했다. 하지만 동시에 난 중국과 관계를 맺을 필요에 주목했다. 단순히 중국을 막으려는 시도는 우리가 원하는 만큼 효과적이지 않을 것이기 때문이다"라고 말했습니다.미국의 카운터파트에도 그런 메시지를 전했냐는 질문에 "난 이 모든 것이 우리 동맹인 미국과 좋은 협력 속에 이뤄질 것이라는 점을 강조했다"고 답했습니다.조 장관은 주한미군 관련 한미 간에 어떤 논의가 진행되고 있냐는 질문에 "주한미군에 대한 우려는 없다"며 "우리는 주한미군이 지금처럼 남아 있고 그들의 역할도 오늘과 같을 것이라고 생각한다"고 답했습니다.주한미군 감축이 한미관계에 미칠 영향에 대해서는 "가정적인 질문이지만 난 그런 일이 일어나지 않을 것이라 생각한다. 난 이번에 몇 상원의원을 만났으며 그들 모두 그런 일이 일어나지 않을 것이라고 나에게 확언했다"고 전했습니다.조 장관은 트럼프 대통령이 관세 협상에서 한국을 갈취했다고 느끼냐는 질문에 "(미국이) 무역 불균형을 바로잡기 위해 한국만 지목한 게 아니다"라며 "우리는 미국 정부, 트럼프가 무역 불균형을 줄이고 싶어 한다는 것을 알고 있으며 (양국이) 윈윈하는 제안을 구상해냈다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)