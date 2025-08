'남편 중요 부위 절단' 50대, 사위가 도왔나…긴급체포

인천 강화도 카페에서 남편의 신체 중요 부위를 절단한 50대 여성의 범행에 사위도 가담한 정황이 포착돼 경찰이 수사를 확대했습니다.



인천 강화경찰서는 살인미수 혐의로 체포한 A(57·여) 씨의 사위인 30대 남성 B 씨를 존속살해미수 혐의로 긴급 체포했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.



A 씨는 오늘 오전 1시 인천시 강화군 한 카페에서 흉기로 50대 남편 C 씨의 신체 중요 부위를 잘라 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.



당시 범행 현장에 함께 있었던 B 씨는 C 씨를 결박하는 등 A 씨의 살인미수 범행에 가담한 혐의를 받습니다.



경찰은 피해자의 진술을 토대로 B 씨에게 경찰서 출석을 요구했으며, 범행 가담 정황을 확인하고 체포한 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨의 딸도 범행에 가담했는지 여부를 조사할 예정입니다.



C 씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 수술을 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "남편의 외도가 의심돼 범행했다"는 취지로 주장한 것으로 알려졌습니다.



범행 장소인 카페는 C 씨의 주거지로 사건 당시 내부에는 피의자 2명과 C 씨 등 3명만 있었던 것으로 파악됐습니다.



경찰 관계자는 "B 씨는 현재 혐의를 부인하고 있는 상황"이라며 "피해자가 치료받는 대로 구체적인 경위 등을 조사할 예정"이라고 말했습니다.