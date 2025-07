H.O.T., 6년 만에 완전체 재결합…'한음페' 헤드라이너로 무대 오른다

K-POP 1세대의 전설 H.O.T.가 6년 만에 다시 뭉친다.



그룹 H.O.T.는 오는 9월 6일과 7일 양일간 서울월드컵경기장에서 열리는 '한터 음악 페스티벌'(HANTEO MUSIC FESTIVAL, 이하 '한음페')의 헤드라이너로 출연해 팬들과 만난다.



한터글로벌은 23일 공식 보도자료를 통해 "H.O.T.가 '한터 음악 페스티벌'의 간판 출연자로 나서 60분 이상 단독 공연에 준하는 무대를 선보일 예정"이라고 밝혔다. 완전체 공연은 지난 2019년 고척스카이돔 콘서트 이후 약 6년 만으로, 내년 데뷔 30주년을 앞두고 성사된 무대라는 점에서 의미가 남다르다.



특히 페스티벌 둘째 날인 9월 7일은 H.O.T.가 데뷔한 지 정확히 29주년이 되는 날이다. 1996년 '전사의 후예'로 데뷔해 '캔디', '빛', '행복', '늑대와 양', 'We Are the Future' 등 수많은 히트곡을 낸 H.O.T.는 K-POP 아이돌 역사의 시작점이자 상징으로 불린다.



H.O.T.의 이번 무대는 6년 여 만이다. 2001년 공식 해체 이후 멤버들은 각자의 길을 걸었으나, 2018년 MBC 예능 프로그램 무한도전을 통해 재결합해 잠실주경기장과 고척돔에서 단독 콘서트를 개최하며 여전한 인기를 입증한 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)