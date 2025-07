'데뷔 10주년' 데이식스, 네 번째 공식 팬미팅…총 6회 공연 전석 매진

이미지 확대하기

DAY6(데이식스)가 오늘(18일)부터 2주간 총 6회의 공식 팬미팅을 연다.DAY6는 7월 18일~20일, 25일~27일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 네 번째 공식 팬미팅 'DAY6 4TH FANMEETING < PIER 10: All My Days >'(< 피어 텐: 올 마이 데이즈 >)를 개최한다.총 6회 공연은 공식 팬클럽 My Day(팬덤명: 마이데이) 5기를 대상으로 진행된 선예매 당시 전 회차, 전석 매진을 기록해 뜨거운 인기를 실감케 했다. 이 중 20일과 27일 공연은 오프라인과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통해 온라인 유료 생중계한다.성진, Young K(영케이), 원필, 도운 네 멤버는 거센 파도 속에서도 제자리를 지키는 부두처럼 변함없이 My Day(팬덤명: 마이데이)의 쉴 곳이 되어주겠다는 진심을 공연명 'PIER 10'에 담았다.또한 이번 팬미팅을 위해 처음으로 선보이는 미공개 무대부터 팬들과 채워갈 특별한 순간까지 다채로운 선물을 마련했다. 이 밖에도 'DAY6 4TH FANMEETING < PIER 10: All My Days >'에서는 '믿고 듣는 데이식스'로 정평이 난 그룹의 노래와 함께 오랜 시간 차곡히 쌓아온 멤버들의 빛나는 케미스트리도 만끽할 수 있을 것으로 기대를 모은다.지난 5월 DAY6는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 'DAY6 3RD WORLD TOUR < FOREVER YOUNG > FINALE in SEOUL'(세 번째 월드투어 <포에버 영> 피날레 인 서울) 일환 6회 공연을 열고 전 세계 23개 지역 45회 규모 월드투어의 피날레를 맞이했다.해당 공연은 KSPO DOME 역대 회당 최다 수용 인원인 약 1만 6천 명을 경신했고, 6회 공연 총합 9만 6천여 명을 불러 모으며 압도적인 동원력을 입증했다.사진제공: JYP엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)