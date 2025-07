지코, 팬미팅서 작업 중인 곡 최초 공개…"자부심 주는 아티스트 될 것"

이미지 확대하기

아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 팬들과 행복한 추억을 쌓았다.지코는 지난 5~6일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL 트래블홀에서 'ZICO FANMEETING '를 개최하고 팬들과 만났다.이번 팬미팅은 여름날 밤 친구와 편의점 앞에 앉아 이야기를 나누는 것처럼 팬들과 편안한 시간을 보내겠다는 의미를 담아 편의점 콘셉트로 꾸며졌다. 지코는 팬덤명을 딴 '코몬(COMMON) 편의점'의 아르바이트생으로 분해 'Summer Hate'로 팬미팅의 문을 힘차게 열었다.지코는 총 8곡의 밴드 라이브와 재치 있는 코너로 팬들에게 즐거움을 선사했다. 관객들이 희망하는 곡을 즉석에서 라이브로 들려주었고 각종 챌린지에도 도전했다. 이 외에 밸런스 게임, 다양한 의상 착용 등 팬들의 여러 요청에 적극 응해 특별한 시간을 선물했다. 지코는 데뷔 14년 차 아티스트답게 편한 분위기로 소통하며 팬들과 유쾌한 티키타카를 보여줬다.지코는 컴백을 기다리는 팬의 사연을 접하고 작업 중인 미공개곡 일부를 들려주었고 자신이 작사, 작곡에 참여한 블랙핑크 제니의 'like JENNIE'의 가이드 버전을 최초로 공개해 열띤 반응을 모았다. "저는 항상 현재진행형으로 곡 작업을 이어오고 있다. 발매 시기와 곡의 완성도, 전하고 싶은 메시지를 고민하며 높은 기준을 잡고 노력 중이다. 신곡 준비와 피처링, 프로듀싱 등을 통해 여러분이 제 음악을 소비할 수 있도록 더 열심히 하겠다"라고 말해 큰 박수를 받았다.지코의 매력은 가창 무대에서 가장 빛났다. 그의 차진 무대 매너는 생생한 밴드 음악과 만나 환상적인 공연으로 완성됐다. 양일 각각 다른 곡을 배치해 풍성하게 꾸민 세트리스트도 돋보였다. '아무노래', 'Artist', 'Boys And Girls (Feat. Babylon)' 등 히트곡과 팬들이 듣고 싶어한 'I'm Still Fly', '편지'를 가창해 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 관객들은 '떼창'은 기본, 안무를 따라 하고 흥겹게 뛰놀며 공연을 만끽했다. 지코 역시 열렬한 반응에 화답해 예정에 없던 'SPOT! (feat. JENNIE)'을 앙코르로 선사했다.지코는 끝으로 "시간이 지나도 기억될 것 같은 날을 함께해 줘서 감사하다. 이런 날이 자주 생길 수 있도록 노력하겠다. '또 봐', '이따 봐'가 익숙해지는 사이가 되게끔 더 노력하겠다"라며 애정 가득한 소감을 남겼다. 이어 "여러분에게 자부심을 주는 아티스트가 되겠다. 제 음악에는 멈춤이 없을 것"이라며 활발한 활동을 예고해 기대감을 안겼다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)