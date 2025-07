영화 'F1' 북미 박스오피스 1위…이번 주말 3억 달러 매출 전망

▲ 애플 영화 'F1' 주연을 맡은 브래드 피트

애플이 자체 제작한 레이싱 영화 'F1 더 무비'(F1 : The Movie·이하 F1)가 북미 박스오피스에서 흥행을 이어가고 있습니다.현지시각 5일, 미 경제채널 CNBC 등에 따르면, 'F1'은 지난 주말 북미 박스오피스에서 1위를 차지한 데 지난달 27일 개봉 이후 지금까지 2억 달러 이상의 매출을 기록했습니다.개봉 첫 주말에만 1억 5,500만 달러(한화 약 2,115억 원) 이상의 매출을 거두며 앞서 자체 제작한 극장 개봉작의 총매출 경신을 앞두고 있습니다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 'F1'의 글로벌 매출이 이번 주말 3억 달러에 이를 것으로 전망했습니다.애플은 그동안 스트리밍 서비스 애플TV+를 통해 자체 영화를 공개해 왔으나, 2023년 '플라이 미 투 더 문'(Fly Me to the Moon)을 시작으로 본격적인 극장 개봉을 통한 수익 모델도 구축하고 있습니다.F1은 유명 할리우드 스타 브래드 피트를 앞세워 1990년대 포뮬러1(F1)의 재능 있는 유망주였으나 1993년 대형 사고로 은퇴한 레이서로 등장합니다. 30여 년이 지난 후 챔피언을 향한 마지막 도전에 나서는 레이서의 질주를 담은 영화입니다.(사진=AP, 연합뉴스)