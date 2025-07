[자막뉴스] '케데헌' 열풍 속 OST 빌보드 진입…BTS도 "그 영화 봤어?" 샤라웃

K팝을 소재로 해 화제를 모으고 있는 넷플릭스 미국 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 OST 2곡이 미국 빌보드 싱글차트에 진입했습니다.



현지시간 2일 공개된 최신 차트에 따르면 이 영화 OST '유어 아이돌'과 '골든'은 각각 77위와 81위로 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에 데뷔했습니다.



'유어 아이돌'은 극중 보이그룹으로 등장하는 사자 보이즈가 부르는 곡이며, '골든'은 사자 보이즈와 경쟁하는 K팝 걸그룹 헌트릭스의 노래입니다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범은 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에도 8위로 첫 진입했습니다.



이는 올해 발매된 OST 앨범 가운데 첫 '톱 10'이자 가장 높은 순위로 진입한 사례입니다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 지난달 20일 출시 이후 열흘 만에 온라인 동영상 서비스 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에서 전 세계 영화 부문 1위를 기록하며 돌풍을 일으키고 있습니다.



대표 K팝 그룹인 방탄소년단이 라이브 방송 중 이 작품을 언급하고, 작품 속 노래를 따라 부르는 모습까지 보여 화제를 모았습니다.



[RM / BTS: You're my soda pop, my little soda pop]



[정국 / BTS: 봤어요, 그거? 재밌죠.]



K팝 아이돌 문화에 오컬트 판타지를 접목한 이 작품은 K팝 슈퍼스타이자 데몬 헌터스인 루미, 미라, 조이가 혜성처럼 데뷔한 신예 보이그룹이 악마 집단이라는 사실을 알게 되면서 벌어지는 일을 그렸습니다.



한국 제작사 작품은 아니지만 한국계 캐나다인 매기 강 감독이 각본과 공동 연출을 맡았고, 성우와 보컬 모두 한국인 배우로 캐스팅하는 등 곳곳에 한국적 요소를 녹여냈다는 평가를 받고 있습니다.



(취재 : 배성재, 영상편집 : 고수연, 디자인 : 백지혜, 제작 : 디지털뉴스편집부)