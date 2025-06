음주 사고 내고 도주한 차량 앞뒤로 막은 시민들…경찰, 감사패

사고를 내고 달아난 음주 운전자의 차량을 시민들이 추격전 끝에 막아 세웠습니다.



오늘(20일) 경기 용인동부경찰서에 따르면 지난 18일 오전 1시 22분 용인시 남사읍의 한 편의점 앞 도로에서 30대 남성 A 씨가 운전하는 승용차가 주차된 차를 들이받고선 그대로 달아났습니다.



이를 본 40대 남성 B 씨와 50대 남성 C 씨는 경찰에 신고한 뒤 각자 자신의 냉동탑차와 승용차를 운전해 뒤쫓았습니다.



약 2㎞ 구간에서 10여 분간 이어진 A 씨의 도주극은 유턴해 계속 달아나려던 A 씨 차량을 B 씨의 냉동탑차와 C 씨의 승용차가 앞뒤로 막아 세우면서 끝났습니다.



이 과정에서 B 씨의 냉동탑차 일부가 A 씨 차량에 부딪혀 파손됐지만 다친 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 도로교통법상 음주운전, 난폭운전 등 혐의로 입건해 조사하고 있습니다.



A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 것으로 나타났습니다.



아울러 B 씨와 C 씨에게 감사패를 수여할 예정입니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)