AI의 진화와 영화 '터미네이터'…과제는

1984년 개봉한 영화 <터미네이터>는 인공지능(AI)이 자의식을 형성하고 인간을 적(敵)으로 간주하는 미래를 그렸습니다.'스카이넷'이란 AI가 스스로 판단해 핵무기를 발사하고, 인간 저항군 지도자를 제거하기 위해 '터미네이터'라는 사이보그를 과거로 보냅니다.기계가 인간을 말살하려는 디스토피아적 설정 속에서 여주인공 사라 코너의 명대사 "미래는 아직 정해지지 않았다"(The future is not set)는 40년이 지난 지금도 기억되고 있습니다.AI 기술은 눈부신 속도로 진화하고 있습니다.AI 연구자인 미시간주립대 조교수 아렌드 힌츠에 따르면 AI는 일반적으로 4개의 발전 단계를 거칩니다.현 단계는 과거 데이터를 학습하는 '제한된 메모리'(Limited Memory) 수준입니다.챗GPT 같은 생성형 AI가 바로 이 단계에 해당합니다.그 다음 단계인 '마음 이론'(Theory of Mind)은 인간의 감정과 의도를 이해하는 수준입니다.'자기인식'(Self-aware)과 '초지능'(Superintelligence) 단계는 아직은 이론적 영역입니다.하지만 AI 발전 속도가 빨라 단계를 뛰어넘을 수 있다는 기대와 동시에 우려를 낳고 있습니다.기술적 특이점(Technological Singularity)은 AI가 인간 지능을 뛰어넘어 스스로 진화하고 인간의 예측 범위를 초월하는 시점을 말합니다.이 개념은 컴퓨터 공학자이자 SF작가인 베너 빈지가 1993년 '다가오는 기술적 특이점'이란 글을 통해 대중적으로 확산시켰습니다.컴퓨터 과학자인 레이 커즈와일은 그 시점을 2045년으로 봅니다.철학자 닉 보스트롬은 초지능이 인류의 존재 자체를 위협할 수 있다고 경고했습니다.그 시점에 도달하면 인간은 통제력을 상실하고, AI가 인간을 대신해 주도권을 쥐게 된다는 것입니다.스카이넷은 상상의 산물이지만 현실적 위협으로 다가올 수도 있습니다.실제로 현재 AI는 금융 거래, 의료 진단, 무기 체계 등 핵심 인프라에 개입하고 있습니다.자율 무기시스템(LAWS), 감시 AI, 대화형 챗봇의 감정 대응 기능까지 발전 속도는 놀랍습니다.하지만 그 속도에 비해 윤리적 논의나 사회적 안전장치는 턱없이 부족합니다.AI는 인간의 도구인가, 파트너인가, 경쟁자인가.이 질문은 기술의 범주를 넘어섭니다.본질은 철학과 제도의 유무에 있습니다.제도적 안전망과 국제적 기준이 갖춰진다면, AI는 통제 가능한 영역에 머무를 수 있습니다.정치와 윤리, 법과 과학이 균형있게 작동할 때 AI는 위협이 아니라 도구가 됩니다.인간이 기술을 이끄는 미래를 만들기 위해 각국은 사회적 합의를 바탕으로 실질적인 감시 체계를 구축해야 합니다.그리고 이 감시와 통제 체계는 국제사회 전체가 공유하고 협력해야 할 과제이기도 합니다.(사진=월트디즈니컴퍼니 코리아 제공, 연합뉴스)