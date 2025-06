강다니엘, 올 하반기 입대 확정…"가수로서 최대치 보여드릴 것"

가수 강다니엘(28)이 올 하반기 입대한다.



16일 강다니엘은 서울 영등포구 여의도동의 한 카페에서 진행된 여섯 번째 미니앨범 'Glow to Haze' 발매 기념 기자간담회에서 군 입대와 관련한 질문을 받고 "올해 하반기로 입대가 정해졌다."고 덤덤히 밝혔다.



강다니엘은 "원래는 더 일찍 (군대에) 가려고 했다가 뭔가 가기 전에 더 의미 있는 활동들, 무대라든가 가수로 남길 수 있는 것들을 최대한 보여드리고 싶다는 생각이 들었다."면서 "이번 앨범도 그렇지만 앨범 후속으로도 하는 행보에 대해서 기대해 달라."고 당부했다.



강다니엘은 이날 여섯 번째 미니앨범 'Glow to Haze' 타이틀곡 '에피소드' 뮤직비디오를 최초로 공개했다. 그는 이번 앨범에 데뷔 이후 최초로 작곡에 참여한 3번 트랙 'Love Game'을 소개하기도 했다.



이번 앨범에 대해서 강다니엘은 "처음으로 시도해 보는 작곡을 보여드릴 뿐 아니라 앨범의 완성도에 대해서 많은 고민을 했다. 완성도로만 따진다면 '한두 문제 틀린 시험'이라는 의미로 92~93점 정도라고 자평하고 싶다."고 설명했다.



데뷔 7년 차 강다니엘의 앨범 'Glow to Haze' 전곡은 오늘(16일) 오후 6시 드디어 베일을 벗는다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)