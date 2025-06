제이홉, 월드투어로 52만 4천 관객 동원

▲ 방탄소년단 제이홉

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉이 이틀에 걸친 월드투어 앙코르 콘서트로 5만4천명의 관객을 모았다고 소속사 빅히트 뮤직이 15일 밝혔습니다.지난 13~14일 경기도 고양종합운동장 주경기장에서 열린 앙코르 콘서트 '호프 온 더 스테이지 파이널'(HOPE ON THE STAGE FINAL)은 지난 2월 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 시작한 월드투어를 마무리하는 공연이었습니다.방탄소년단 데뷔일인 지난 13일 공연에는 팀 동료 진과 정국이 게스트로 등장해 환호를 끌어냈습니다.방탄소년단 멤버들이 단체 무대를 꾸민 것은 2022년 10월 이후 2년 8개월 만입니다.진은 솔로곡 '돈트 세이 유 러브 미'(Don't Say You Love Me)를 불렀고, 정국은 제이홉의 랩에 맞춰 '세븐'(Seven)을 노래했다.세 사람은 유닛(소그룹)곡 '자메 뷔'(Jamais Vu)로 호흡을 맞추기도 했습니다.RM, 슈가, 지민, 뷔도 객석에 자리해 공연을 함께했습니다.제이홉은 이와 함께 '킬린 잇 걸'(Killin' It Girl), '왓 이프…'(What if…) 등 솔로곡 무대를 다채롭게 들려줬습니다.제이홉은 이번 월드투어로 4개월간 전 세계 16개 도시에서 33회 공연을 펼치며 관객 총 52만4천명과 만났습니다.제이홉은 공연을 마치며 "저는 이 몸이 닳는 데까지 무대에서 춤추고 랩하고 노래할 것"이라며 "아미(방탄소년단 팬덤)의 힘은 대단하고 저를 움직이게 한다. 4개월 동안 정말 좋은 기운을 받았다"는 소감을 밝혔습니다.지난 13∼14일 공연장 인근 고양 킨텍스 제2전시장에서 진행된 '2025 BTS 페스타'(2025 BTS FESTA)에는 6만여명의 아미가 방문했습니다.'BTS 페스타'는 방탄소년단의 데뷔일에 맞춰 열리는 연례행사로 올해는 20여개 전시와 참여형 프로그램을 운영했습니다.멤버들의 목소리를 들을 수 있는 '보이스 존'(VOICE ZONE), 마이크와 LP 등 애장품을 전시한 'BTS 라커'(BTS LOCKER), 방탄소년단과 아미가 받은 트로피를 전시하는 '트로피 존'(TROPHY ZONE) 등이 인기를 끌었습니다.빅히트 뮤직은 "올해도 아미 여러분의 적극적인 참여와 응원 덕분에 안전하고 성공적으로 행사를 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 방탄소년단과 아미가 함께 만들어갈 새로운 여정을 기대해 달라"라고 전했습니다.(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)