BTS 제이홉 월드투어 깜짝 등장 정국 "공연장 너무 새로워"

방탄소년단(BTS) 제이홉의 월드투어 파이널의 첫날 공연이 정국이 깜짝 등장했다. 지난 11일 전역한 지 이틀 만의 복귀 무대였다.13일 저녁 7시부터 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 주 경기장에서 열린 제이홉 투어 'Hope On the Stage'에서 정국은 다소 긴장한 표정으로 무대에 올랐다.1년 6개월 만에 공연의 뜨거운 열기를 경험한 정국은 "그동안 많이 보고 싶었다."면서 "여기 내가 있어도 되려나 싶다. 기억이 새록새록 떠오르긴 하는데 너무 새롭네. 이거"라면서 장난스러운 미소를 잃지 않았다.제이홉과 함께 'i wonder' 듀엣무대를 마친 정국은 'Seven' 무대를 이어나갔다. 정국은 무대를 마치자마자 거수경례로 팬들에게 인사했다. 제이홉은 "이렇게 함께 나와줘서 정말 고맙고 감동이었다."고 고마움을 표현했다.정국의 등장으로 한껏 더 달아오른 이번 제이홉의 월드투어 파이널 공연은 지난 2월 시작해 지금까지 총 15개 도시, 31회 공연으로 진행됐다. 그동안 47만 명의 관객을 동원한 제이홉은 솔로아티스트로서 진가를 전 세계에 각인시켰다.특히 K팝 솔로 가수로는 최초로 미국 로스엔젤레스 BMO 스타디움에 입성해 공연계에서도 의미 있는 족적을 남겼다. 13~14일 이틀간 이어지는 파이널 공연에서 제이홉은 5만 4000여 관객과 호흡한다.사진=빅히트 엔터테인먼트(SBS연예뉴스 강경윤 기자)