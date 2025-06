제니 '루비', 미 롤링스톤 '최고의 앨범' 선정…K팝 유일

▲ 제니 1집 '루비'

블랙핑크 제니의 솔로 1집 '루비'(RUBY)가 미국 유명 음악지 롤링스톤의 '2025년 최고의 앨범'(The Best Albums of 2025 So Far) 중 하나로 선정됐습니다.제니의 앨범 '루비'는 레이디 가가의 '메이헴'(Mayhem), 플레이보이 카티의 '뮤직'(Music) 등 쟁쟁한 스타들의 앨범과 함께 K팝으로는 유일하게 이름을 올렸습니다.롤링스톤은 '루비'에 대해 "2000년대와 2010년대 알앤비(R&B) 중심의 팝을 지배했던 아이디어를 흥미로운 방식으로 재해석했다"고 평했습니다.또 다른 미국 매체 콤플렉스(Complex)도 '루비'를 '2025년 최고의 앨범' 가운데 하나로 꼽았습니다.콤플렉스는 "'루비'는 제니에게 새로운 장을 열었다. 제니는 '루비'에서 다양한 음색을 마음껏 뽐낼 수 있었다"고 호평했습니다.'루비'는 셰익스피어의 희극 '뜻대로 하세요'에서 영감을 받아 탄생, 사랑, 신념, 정점이란 주제를 담은 앨범으로, 제니가 직접 프로듀싱을 맡았습니다.타이틀곡 '라이크 제니'(like JENNIE)와 선공개된 '만트라'(Mantra), '러브 행오버'(Love Hangover), '엑스트라L'(ExtraL) 등이 담겼습니다.'루비'는 셰익스피어의 희극 '뜻대로 하세요'에서 영감을 받아 탄생, 사랑, 신념, 정점이란 주제를 담은 앨범으로, 제니가 직접 프로듀싱을 맡았다.타이틀곡 '라이크 제니'(like JENNIE)와 선공개된 '만트라'(Mantra), '러브 행오버'(Love Hangover), '엑스트라L'(ExtraL) 등이 담겼다.(사진=OA엔터테인먼트(오드아틀리에) 제공, 연합뉴스)