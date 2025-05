외국 전문가들이 꼽은 한국의 '진짜 위기'…21대 대통령이 반드시 해결해야 할 과제는? / 비디오머그 / 딥빽 [21대 대선]

한국을 오래 지켜봐온 유럽과 미국의 전문가 4인에게 물었습니다.

"지금 한국이 직면한 진짜 위기는 무엇이라고 생각합니까?"



극심한 저출산과 인구 감소,

예상보다 빠르게 다가온 저성장 시대,

기회를 잃어가는 청년층의 좌절감,

흔들리는 국제질서 속에서의 전략 부재.



각자의 분야에서 한국을 깊이 들여다본 외국인 전문가들은

지금 한국 사회가 마주한 '구조적 위기'를 조목조목 짚었습니다.



때로는 외부의 시선이, 내부보다 더 정확하게 본질을 꿰뚫습니다.

정치권이 외면해온 과제들,

각 분야의 외국인 전문가들은 어떤 답을 내놓았을까요?



팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽, 함께 보시죠.



※ 인터뷰 :

대니 라이프지거ㅣ조지워싱턴대 국제경영학과 교수

라몬 파체코 파르도ㅣ킹스 칼리지 런던 국제관계학 교수

에릭 모브랜드ㅣ서울대 국제대학원 교수

뤼디거 프랑크ㅣ빈 대학교 동아시아학과 교수



Danny Leipziger | Professor of Practice of International Business at George Washington University,

Ramon Pacheco Pardo | Professor of International Relations at King's College London,

Erik Mobrand | Professor at Graduate School of International Studies, Seoul National University,

Rüdiger Frank | Professor at the Department of East Asian Studies at the University of Vienna



취재·구성 : 김혜영, 영상취재 : 박승원, 강동철, 주용진, 영상편집 : 정다운, CG : 서현중, 이희문, 자료조사 : 서현중, 문소정, 조주현, 제작 : 디지털뉴스제작부



#비디오머그 #대선 #투표 #대통령선거 #VMG #딥빽 #Deepbackbriefing





⏱ 딥빽 타임라인

00:00 ��오프닝

00:29 ��한국이 직면한 진짜 위기는

00:47 ��'결국은 경제' - 라이프지거 교수의 시선

02:15 ��'저성장 적응' - 파체코 교수의 분석

03:39 ��'계엄 사태'와 '청년 좌절' - 모브랜드 교수의 진단

04:54 ��국제 질서 변화 - 프랑크 교수의 경고



05:55 ��차기 대통령의 과제는?

06:49 ��노동시장, 주택, 연금 개혁

08:33 ��미래 산업과 '합의'

10:22 ��교육-경제 현실 단절 해소

11:10 ��정치 개혁

17:34 ��미국과의 무역 협상

18:15 ��한미동맹 기반, 외교·경제협력 다각화

18:43 ��북한 '긴장 상황' 관리



20:06 ��새 대통령, 취임 2주 만에 트럼프 만날까

21:06 ��지금, 우리의 투표가 더 중요한 이유



��딥빽 : 팩트는 기본, 맥락까지 전해드립니다

Instagram: @deep_backbriefing