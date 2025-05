방탄소년단 진, 'Don't Say You Love Me' 스포티파이 글로벌 1위

방탄소년단 진의 미니 2집 'Echo' 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 차트 1위에 올랐다.



27일 스포티파이에 따르면, 진의 'Don't Say You Love Me'가 최신 '데일리 톱 송 글로벌'(5월 25일 자) 정상을 밟았다. 지난 16일 발매 당일 동 차트에 9위로 진입한 이 곡은 꾸준히 상승세를 타다가 마침내 1위를 찍었다.



이 노래는 앞서 영국 '오피셜 차트 싱글 톱100'(5월 23~29일 자) 58위에 올랐고, '싱글 다운로드', '싱글 세일즈', '피지컬 싱글' 등 세부 차트에서 1위를 차지했다. 미국 빌보드 메인 송차트인 '핫100' 진입도 점쳐지고 있어 기대를 모은다.



진은 글로벌 주요 차트에서 음원·음반 모두 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. 미니 2집 'Echo'는 미국 '빌보드 200'(5월 31일 자) 3위를 기록하며 개인 최고 순위를 경신했다. 또한 영국 '오피셜 차트 앨범 톱100'에도 63위로 첫 입성했다.



진의 인기와 더불어 방탄소년단 멤버들의 다른 솔로곡도 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트(5월 25일 자 기준)에서 동반 강세를 띠고 있어 주목된다.



지민의 솔로 2집 'MUSE' 타이틀곡 'Who'가 전날 대비 2계단 오른 10위, 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'이 30계단 오른 78위, 뷔가 박효신과 협업한 'Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)'가 무려 89계단 오른 102위로 차트인했다.







