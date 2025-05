동네 지적장애인 속여 휴대전화 개통하더니 쇼핑에 대출까지

▲ 휴대전화

어릴 적부터 같은 동네에서 자란 지적 장애인 명의로 휴대전화를 개통해 마음대로 사용하고, 대출까지 받아 빼돌린 30대 남매에게 벌금형이 선고됐습니다.울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 준사기 혐의 등으로 재판에 넘겨진 30대 여성 A 씨와 남성 B 씨에게 각각 벌금 1천만 원을 선고했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.남매 사이인 이들은 2023년 4월 중증도 지적장애인 C 씨에게 "휴대전화를 개통해 주면 요금을 잘 내고 소액결제는 하지 않겠다"고 속여 C 씨 명의로 휴대전화 1대씩을 개통하도록 했습니다.그러나 이들은 C 씨 명의로 휴대전화를 사용하면서 약속과 달리 7개월가량, 각각 150만 원이 넘는 요금을 납부하지 않았습니다.A 씨는 또 C 씨 명의 휴대전화로 은행 홈페이지에 접속해 200만 원을 대출받은 후 절반가량을 자신의 통장 등으로 빼돌리고, 은행 앱에 접속해 모바일 앱카드를 발급받았습니다.이어 이 앱카드를 이용해 인터넷쇼핑몰에서 두 달 동안 131회에 걸쳐 총 357만 원어치를 결제했습니다.오빠인 B 씨는 C 씨가 은행에서 대출받은 사실을 알고는 "돈을 빌려달라"며 260만 원을 자신의 계좌로 송금받았습니다.또 C 씨를 향해 욕설하고, 소리를 지르며 정서적으로 학대하기도 했습니다.이들 남매는 어린 시절부터 C 씨와 같은 동네에서 자라며 C 씨에게 지적장애가 있다는 것을 잘 알고서 이처럼 범행했습니다.재판부는 "피고인 A 씨는 동종 전과가 있고, B 씨는 다른 범죄로 누범기간 중 이번 범행을 했다"며 "다만, 범행을 모두 인정하면서 피해자에게 피해금 일부를 돌려주는 조건으로 합의한 점을 참작했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.