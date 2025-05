BTS 진 'Echo', 美 '빌보드 200' 3위…자체 최고 순위 경신

이미지 확대하기

방탄소년단 진의 솔로앨범이 미국 빌보드에서 자체 최고 순위를 경신했다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 26일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면, 진의 미니 2집 'Echo'가 메인 앨범차트 '빌보드 200'(5월 31일 자) 3위에 올랐다. 이는 진의 솔로 앨범 기준 '빌보드 200' 최고 순위다. 지난 2024년 11월 발표된 그의 전작 'Happy'는 이 차트 4위를 차지한 바 있다.'Echo'는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 모습의 '울림'(echo)처럼 퍼져나가는 모습을 그린 앨범이다. 진은 누구나 한 번쯤 겪었을 이야기와 감정을 자신만의 시각으로 풀어내 음악팬들의 공감을 이끌어내고 있다.총 7곡이 수록된 이 앨범은 밴드 사운드를 기반으로 한 팝 펑크(Pop-punk), 컨트리 록(Country rock), 브릿 록(Brit rock), 제이 록(J-rock), 얼터너티브 록(Alternative rock), 발라드 팝(Ballad pop) 등 다양한 장르를 아우른다. 진은 각 곡의 정서에 맞는 섬세한 감성과 보컬로 한층 확장된 음악 세계를 보여줬다는 평가를 받고 있다.'Echo'는 앞서 영국 '오피셜 차트 앨범 톱100'(5월 23~29일 자)에 63위로 진입하며 반향을 일으켰다. 그의 솔로작이 미국 '빌보드 200'과 더불어 세계 양대 음반 차트로 불리는 영국 '오피셜 차트 앨범 톱100'에 입성한 것은 이번이 처음이었다.음원의 인기 또한 거세다. 'Echo'의 타이틀곡 'Don't Say You Love Me'가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 최신 '데일리 톱 송 글로벌'(5월 24일 자) 2위까지 치솟았다. 이 곡은 영국 '오피셜 차트 싱글 톱100'에 58위로 랭크됐고 '싱글 다운로드', '싱글 세일즈', '피지컬 싱글' 등 3개의 세부 차트에서 모두 1위를 찍었다.진은 오는 6월 28~29일 고양 일산서구 고양종합운동장 보조경기장에서 첫 단독 팬콘서트 투어 '#RUNSEOKJIN_EP.TOUR'를 진행한다. 이후 그는 일본 치바와 오사카, 미국 애너하임, 달라스, 탬파, 뉴어크, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담 등 총 9개 도시에서 18회 공연으로 전 세계 아미(ARMY, 팬덤명)와 만난다.한편 진이 속한 방탄소년단은 지금까지 총 6개의 앨범('LOVE YOURSELF 轉 'Tear'', 'LOVE YOURSELF 結 'Answer'', 'MAP OF THE SOUL : PERSONA', 'MAP OF THE SOUL : 7', 'BE', 'Proof')을 '빌보드 200' 정상에 올려놓았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)