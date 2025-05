이란 반체제 영화감독 자파르 파나히의 '잇 워스 저스트 언 액시던트'(It Was Just An Accident)'가 올해 황금종려상의 영예를 안았습니다.



파나히 감독은 2000년 '써클'로 베니스영화제 황금사자상을, 2015년 '택시'로 베를린영화제 황금곰상을 받은 데 이어서 황금종려상까지 안으면서 세계 3대 영화제 최고상을 모두 석권한 감독이 됐습니다.



이란의 각종 사회·정치 문제를 파고든 작품을 주로 선보인 파나히 감독은 반정부 시위, 반체제 선전 등을 이유로 여러 차례 체포됐던 인물입니다.