신뢰게임 해보니…"사람들은 금수저보다 흙수저를 더 신뢰"

▲ 다른 성장 배경을 가진 사람들에 대한 신뢰 평가 실험

사람들은 누구를 신뢰할지 결정할 때 어린 시절 부유한 환경에서 자란 사람보다 어려운 환경에서 성장한 사람들을 선택할 가능성이 더 크다는 연구 결과가 나왔습니다.캐나다 브리티시컬럼비아대 크리스틴 로린 박사팀은 23일 미국심리학회 학술지 성격 및 사회 심리학 저널(Journal of Personality and Social Psychology)에서 1천900여 명을 대상으로 한 신뢰게임 실험에서 이런 사실을 확인했다고 밝혔습니다.로린 교수는 "신뢰는 건강한 관계에 필수적이다. 신뢰가 없다면 연인 간 로맨스는 실패하고 직장 환경은 나빠지고 사회적 분열은 커질 것"이라며 이 연구에서 사람들이 무엇을 근거로 누군가를 신뢰하는지 알아보고자 했다고 말했습니다.연구팀은 1천934명을 참가자를 대상으로 실제처럼 보이는 가상 프로필을 가진 인물들과 '신뢰게임'(trust game)을 하도록 했습니다.참가자들에게는 상대방의 어린 시절 및 현재의 사회경제적 배경이 담긴 프로필이 제공됐습니다.프로필에는 어릴 때 공립학교에 다녔거나 아르바이트했다 같은 덜 부유한 환경이나 유럽으로 휴가를 갔다 같은 부유한 환경 배경 등이 담겼습니다.또 참가자들에게는 100달러짜리 상품권 추첨용 행운권 10장을 준 다음 이를 신뢰할만한 사람에게 줄 수 있고, 다른 사람에게 전달될 행운권은 3배로 불어날 수 있으며 불어난 행운권은 얼마든지 되돌려줄 수 있다고 설명했습니다.행운권을 다른 사람에게 주는 것은 행동으로서의 신뢰를 측정하는 것으로 전달한 행운권 수는 그 사람에 대한 신뢰 정도를 시사합니다.연구팀은 또 "이 사람에게 행운권 10장을 주면 그는 행운권이 30장이 된다. 이 중 몇 장을 되돌려 줄 것이라고 생각하나?"라고 물어 기대로서의 신뢰를 측정했습니다.실험 결과 실험참가자들은 부유한 환경에서 자란 사람들보다 어린 시절을 어려운 환경에서 보낸 사람들에게 더 많은 행운권을 주고 이들이 더 많은 행운권을 되돌려 줄 것으로 기대하는 것으로 나타났습니다.이어 허구 인물의 과거 배경은 그대로 둔 채 현재 사회경제적 지위를 다르게 설정한 뒤 이들의 도덕성을 평가하도록 한 실험에서는 사람들이 과거든 현재든 저소득층 배경을 가진 이들을 더 행동적으로 신뢰하는 것으로 나타났습니다.하지만 누군가를 더 신뢰할만하다고 믿는 기대는 저소득층 가정에서 성장한 배경을 가진 사람일 경우에만 더 높았습니다.로린 교수는 "이 연구는 사람들이 누군가의 어린 시절과 현재 상황 사이에 명확한 선을 긋고 있음을 보여준다"며 "일반적으로 저소득층 출신을 더 도덕적이고 신뢰할 수 있다고 보지만 현재 저소득층인 경우에는 그 신뢰를 지킬 것으로 믿지는 않는 것으로 나타났다"고 말했습니다.이어 "이 결과는 사람들이 신뢰가 중요한 사회적 상황에서 자신을 어떻게 표현할지 전략적인 고려가 필요함을 시사한다"며 "부유한 가정 출신이면 과거보다 현재에 집중하는 것이 좋고, 어려운 환경에서 자랐다면 검소한 뿌리를 분명히 하는 게 유리할 수 있다"고 덧붙였습니다.(사진=Journal of Personality and Social Psychology, Kristin Laurin et al 제공, 연합뉴스)