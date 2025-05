"GPU는 사면서, 데이터는 왜 훔쳐" 빅테크의 질주, 뒤에서 밀어주는 트럼프? [스프]

트럼프, 미 역사상 최초로 저작권청장 해임

뉴스도, 책도 이미 무단으로 사용한 빅테크들

창작자 "GPU엔 수조 원 쓰면서, 데이터엔 왜 안 쓰나요?

투명한 공개 vs 그건 영업비밀