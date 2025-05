37년 전 도난 '전설적 로커' 모리슨 흉상, 프랑스 경찰이 우연히 발견

▲ 프랑스 경찰이 우연히 발견한 짐 모리슨 흉상

전설적 록그룹 '도어스'(The Doors)의 리드싱어였던 짐 모리슨(1943~1971)의 흉상이 도난당한 지 37년 만에 프랑스 경찰에 의해 발견됐습니다.파리 경찰청은 19일(현지시간) 소셜미디어를 통해 1988년 파리 페르라셰즈 묘지에서 없어진 모리슨의 대리석 흉상을 발견했다고 밝혔습니다.일간 르피가로에 따르면 파리경찰청 금융·반부패수사부 요원들이 한 사기 사건의 수사와 관련해 압수수색영장을 집행하는 과정에서 우연히 모리슨의 흉상을 발견해 회수했다고 합니다.이 흉상은 1988년 5월 9일 도난당할 당시 모습대로 팬들의 낙서로 뒤덮이고 코 부분이 깨져 없어진 상태 그대로였습니다.흉상은 크로아티아 출신 조각가 믈라덴 미쿨린이 제작한 것으로, 모리슨이 세상을 뜬 10년 뒤인 1981년 파리 페르라셰즈 묘지의 모리슨 묘역에 세워졌습니다.전 세계에서 파리를 찾는 모리슨과 도어스의 팬들은 이 흉상에 추모의 글귀나 자신의 이름을 써넣으며 애도를 표했습니다.그러던 흉상이 1988년 5월 흔적도 없이 사라지자 도어스의 팬들 사이에서는 온갖 추측이 난무했습니다.2명의 광팬이 128㎏에 달하는 이 흉상을 떼어내 전기자전거에 싣고 달아났다는 소문이 나도는가 하면, 일각에선 프랑스 당국이 흉상을 팬들의 지나친 관심에서 보호하기 위해 모처에 숨겼다는 루머까지 돌았습니다.모리슨이 이끈 도어스는 1960년대를 풍미했던 미국의 전설적인 사이키델릭 록 그룹입니다.1971년까지 일곱 장의 공식 앨범을 발표하며 '라이트 마이 파이어 (Light my Fire)', '라이더스 온더 스톰(Riders on the Storm)', '디 엔드(The End) 등의 곡을 남겼습니다.리더이자 보컬을 맡았던 모리슨은 도어스의 '얼굴'로, 파괴적 무대매너와 반항기 어린 몸짓으로 베트남전쟁과 68혁명의 기운이 들끓던 서구에서 청년층의 큰 인기를 끌었습니다.모리슨은 1971년 7월 3일 27세의 나이로 프랑스 파리의 자신의 아파트 욕조에서 마약 과다복용에 따른 심장마비로 숨진 채 발견됐고, 도어스는 2년 후 해체됐습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)