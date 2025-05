시흥 흉기 사건 용의자 중국동포 차철남 긴급체포…범행 시인

▲ 경찰, 시흥 흉기사건 용의자 차철남 검거

2명을 살해하고, 2명을 흉기로 다치게 한 이른바 '시흥 흉기사건'의 용의자인 중국동포 차철남이 최초 신고 약 10시간 만에 경찰에 붙잡혔습니다.경찰은 차철남의 행방이 묘연해지자 수배전단을 배포하고 공개수사로 전환한 뒤 검거에 성공했습니다.경기 시흥경찰서는 19일 살인 등의 혐의로 차철남(57)을 긴급체포했습니다.차철남은 이달 일자 불상인 날에 시흥시 정왕동 소재 자기 집 등에서 2명을 살해하고, 이날 인근의 편의점주와 집 건물주 등 2명을 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 차철남을 공개수배하고 추적하던 중 오후 7시 24분쯤 시흥시 정왕동 시화호 주변에서 그를 검거했습니다.차철남은 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.이날 오후 8시 32분 시흥경찰서로 압송된 차철남은 범행 동기를 묻는 취재진에게 "경제적인 거래가 좀 (있었다). 저한테 돈을 꿨는데 그걸 12년씩 갚지 않고…"라고 주장했습니다.이어 "피해자들에게 할 말 없냐", "혐의를 인정하는 것이냐"는 질문에는 "참 마음이 아프다. 사람 죽은 건, 죽었잖느냐"고 답했습니다.경찰에 따르면 앞서 차철남은 이날 오전 9시 34분 시흥시 정왕동 거주지 인근에 평소 자신이 다니던 편의점의 점주 60대 여성 A 씨를 흉기로 찌르고 도주했습니다.A 씨는 복부와 안면부에 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.A 씨의 진술에 미뤄볼 때, 차철남은 자기 험담을 했다는 이유로 A 씨를 상대로 범행한 것으로 추정되고 있습니다.차철남이 A 씨를 흉기로 찌르고 도주한 것은 이번 사건이 외부에 알려진 최초의 사건입니다.신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV 영상을 확인했으나, 영상이 흐릿해 용의자가 흰색 마스크를 쓰고 있다는 것 외에는 신체적 특성이나 옷차림 등을 구체적으로 파악하지 못했습니다.다만 경찰은 사건 당시 편의점 앞을 지나던 승용차를 보고, 해당 차량이 용의 차량일 가능성이 있다고 판단, 차적 조회를 통해 차주의 신원이 중국동포 50대 B 씨라는 사실을 확인했습니다.곧장 B 씨의 주소로 찾아간 경찰은 집 안에서 B 씨의 시신을 발견했습니다.시신은 사망한 지 며칠이 지난 것으로 추정됐으며, 타살 혐의점은 있으나 살해 방법은 확인되지 않았습니다.이런 가운데 차철남은 같은 날 오후 1시 21분쯤 범행이 발생한 편의점으로부터 약 1.3km 떨어진 한 체육공원에서 자기 집 건물주인 70대 남성 C 씨를 흉기로 찔렀습니다.C 씨 역시 복부 자상 등을 입고 병원으로 이송됐습니다.C 씨의 진술을 토대로 보면, 차철남은 평소 자신을 무시한다는 이유로 C 씨에게 앙심을 품고 있다가 흉기를 휘두른 것으로 추정됐습니다.경찰은 C 씨의 진술을 바탕으로 1차 흉기사건이 발생한 편의점 건너편에 있는 차철남의 집으로 이동했습니다.경찰은 차철남의 집 안에서 또 다른 50대 중국동포 D 씨의 시신을 발견했습니다.이 역시 타살 혐의점은 있지만, 어떻게 살해했는지는 밝혀지지 않았습니다.숨진 두 사람은 형제 사이로 추정되고 있습니다.경찰은 피해자 중 사망자들의 경우 시신의 부패 정도로 볼 때 사망한 지 시일이 지난 것으로 보고 있습니다.앞서 경찰은 차철남이 흉기 등을 이용해 총 4명을 살해하거나 다치게 한 것으로 보고, 사안의 중대성을 고려해 수사본부를 편성했습니다.시흥경찰서 가용 인력은 물론 형사기동대까지 참여시켜 차철남의 뒤를 쫓았습니다.아울러 차철남의 수배전단을 배포하고, 수사를 공개수사로 전환했습니다.그 결과 1차 흉기사건 신고 약 10시간 만인 19일 오후 7시 24분 차철남을 검거했습니다.(사진=연합뉴스)