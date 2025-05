뱃살 빼는 방법은 따로 있다…"이렇게 하세요" [스프]

1. 중강도 운동

2. 수면

3. 식사 조절

출렁출렁한 뱃살 빼려고 매번 복근운동만 하고 있다면 시간 낭비입니다. 팔에 힘주고 있으면 팔 살이 빠질까요? 마찬가지로 배에 힘주고 있다고 뱃살이 빠지지는 않습니다. 복부에 근육이 생기면 탄력이 생길 수 있지만 지방이 줄어들지는 않아요. 조금 먹고 많이 움직이는 것을 넘어서서, 뱃살을 뺄 때 가장 중요한 것 한 가지가 있습니다. 바로 호르몬이에요.뱃살을 잘 빼려면 우리 몸의 호르몬을 이해하면 좋은데요. 우리 몸에 지방이 쌓이는 것도 지방을 태우는 것도 결국 호르몬에 의해 조절되어요. 그래서 뱃살을 뺄 때 가장 중요한 건 "스트레스 호르몬"을 낮추는 거예요. 실제로 코르티솔(스트레스 호르몬)이 과도하게 높아지면 복부에 지방을 축적하게 되는데요. 똑같이 먹더라도, 똑같이 운동을 하더라도 코르티솔 수치가 높은 사람은 복부 비만 위험이 더 높아요.Hair cortisol and adiposity in a population-based sample of 2527 men and women aged 54 to 87 years(2017)Cortisol and ACTH response to oral dexamethasone in obesity and effects of sex, body fat distribution, and dexamethasone concentrations : a dose - response study(2002)실제로 먹는 것은 비슷한 것 같은데 막 살찌는 때 있잖아요. 스트레스 받아서 그럴 수 있습니다. 운동도 잘하고, 식사도 잘하는 것 같은데 뱃살이 안 빠지는 분들은 이 방법을 적용해 보세요. 스트레스 호르몬을 낮추는 방법으로는 크게 3가지가 있어요.여기서 중요한 건 고강도도 저강도도 아닌 "중강도"라는 겁니다. "예? 운동하면 스트레스받는데요?" 하실 수 있지만 아닙니다. 물론, 정말 강한 강도의 인터벌 트레이닝(HIIT)이나 극단적인 지구력 운동(예: 마라톤)을 과도하게 하면 신체가 "위협"을 감지해서 코르티솔이 더 많이 방출될 수 있어요. 이렇게 되면 오히려 피로감, 불안감, 또는 기분 저하를 느낄 수도 있으니, 나에게 맞는 강도로 운동하는 게 중요합니다.중강도 운동은 코르티솔을 낮추고 엔도르핀을 늘려줍니다. 중강도 운동은 심박수가 최대 심박수의 약 50~70% 정도로 유지되는 운동이에요. 주 3~5회 경사도 높여서 걷기, 천천히 달리기, 자전거 타기 등 유산소 운동이나 근력 운동 혹은 등산이나 크로스핏 같은 운동들로 중강도 운동을 할 수 있어요.둘째, 수면입니다. 잠을 잘 자야 다이어트가 잘된다. 들어보셨죠? 정말입니다. 코르티솔은 하루 동안 일정한 주기가 있어요. 보통 우리가 아침에 깨어날 때 최고조에 달하고, 밤에 잠을 잘 준비하면서 낮아져요. 문제는 우리가 잠을 잘 못자면 이 주기, 리듬이 깨집니다. 잠을 충분히 못 자면 뇌와 신체가 스트레스를 받았다고 인식해서 코르티솔 분비가 증가해요. 실제로 수면 시간이 4~5시간 이하로 줄어들면 다음 날 코르티솔 수치가 평소보다 더 높아진다고 해요.특히 저녁이나 밤에 코르티솔이 줄어들어야 잠을 잘 수 있는데, 수면 부족이 반복되면 밤에도 코르티솔이 높게 유지돼서 수면의 질이 더 나빠지는 악순환이 됩니다. 그래서 정말 뱃살을 빼고 싶은데 운동하기 싫다면 잠부터 제때 자보는 것도 좋아요. 쉬운 일은 아니지만 매일 같은 시간 잠자리에 들어보세요. 7~8시간 이상 수면을 하고, 취침 전 1시간 동안 블루라이트 핸드폰, TV 등을 피하면 됩니다. 정체기에 있던 체중이 훅훅 줄어들고 뱃살을 빼는 데 도움이 될 거예요.셋째, 식사 조절입니다. 스트레스를 낮추는 식사 하면 뭐가 생각나시나요? 달달한 커피, 맛있는 디저트, 단 초콜릿을 생각하셨나요? 먹으면 스트레스 쭉 내려가는 것 같지만, 아니에요. 설탕을 과하게 섭취하면 혈당을 급격히 올리고 코르티솔 분비를 자극시킵니다.먹는 우리는 스트레스가 해소된다고 생각하지만 사실 스트레스 호르몬은 더 분비되는 거죠. 스트레스를 낮추려면 항염증 효과가 있는 베리류, 강황, 생강, 녹색 잎채소를 챙겨 먹고 건강한 지방이 들어가 염증을 낮추는아보카도, 견과류, 올리브 오일, 오메가-3가 풍부한 연어를 식사에 넣으면 좋습니다. 이 외에도 신경계를 진정시키는 마그네슘이 들어간 시금치, 아몬드, 다크 초콜릿을 챙겨 드세요.피해야 할 음식으로는 커피나 에너지 드링크가 있는데요. 커피나 에너지 드링크의 과다한 카페인은 코르티솔 수치를 높일 수 있으니, 적당한 양을 먹거나 섭취를 줄이는 것이 좋아요.하지만 이런 것들을 다 신경 쓰기 어렵다면 먼저 규칙적인 식사와 물 잘 챙겨 먹기부터 해보세요. 불규칙한 식사는 혈당 변동을 일으켜 코르티솔을 증가시킬 수 있습니다. 하루 3끼를 일정한 시간에 먹는 습관을 들이시고, 탈수는 코르티솔 수치를 높일 수 있으므로 물을 충분히 마시는 것도 좋습니다.(남은 이야기는 스프에서)