방탄소년단의 진이 오늘(16일) 두 번째 미니앨범을 내놓습니다.



뮤직비디오에는 배우 신세경 씨가 출연해 기대를 모으고 있습니다.



오늘 오후 공개되는 진의 새 앨범 '에코'는 누구나 한 번쯤 겪었을 감정과 삶의 순간들을 진의 시선으로 바라보고 표현해낸 앨범입니다.



진이 거의 모든 수록곡 작사에 참여했습니다.



타이틀곡 Don't Say You Love Me는 연인과의 관계가 무너져가는 상황에도 서로를 쉽게 놓지 못하는 마음을 노래했습니다.



드라마 같은 뮤직비디오에는 신세경 씨가 출연했는데, 티저 영상 속 두 사람의 애틋한 표정이 눈길을 끕니다.



진은 오는 22일 방영되는 미국의 유명 토크쇼 지미 팰런 쇼에 출연해 신곡 무대를 공개하고요, 23일엔 뉴욕에서 천 명의 팬들과 함께하는 이벤트를 개최합니다.



(화면출처 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)